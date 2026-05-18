キヤノンが1位・2位独占、26年4月に売れたミラーレス一眼TOP10
「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、ミラーレス一眼（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R50（キヤノン）
2位 EOS R10（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）
4位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）
5位 Z 50（ニコン）
6位 α6400（ソニー）
7位 Z50II（ニコン）
8位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）
9位 α7 V（ソニー）
10位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R50（キヤノン）
2位 EOS R10（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）
4位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）
5位 Z 50（ニコン）
6位 α6400（ソニー）
7位 Z50II（ニコン）
8位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）
9位 α7 V（ソニー）
10位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。