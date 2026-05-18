世界最高峰の科学コンテスト、札幌開成の生徒が“歴史的快挙”を達成 日本人として初の全体最高賞【受賞結果・校名など】
世界最大の中高生向け科学研究コンテスト『リジェネロン国際学生科学技術フェア（Regeneron ISEF）2026』が、米国アリゾナ州フェニックスで5月9日〜15日に開催され、日本代表として参加した栗林輝さんが、最高賞となる「ジョージ・ヤンコポーロス革新賞」を受賞した。
【写真多数】かしこそう…世界最高峰の科学コンテストで受賞した日本の中高生たち
『ISEF』は、世界各地で開催される約400の提携コンテストにおいて上位入賞を果たした中高生が代表として出場する世界最高峰の科学コンテスト。毎年5月に米国の各都市で開催され、若き研究者たちが一堂に会する。 76回目を迎えた今大会の賞金総額は約900万ドル（約14億円）にのぼり、世界65の国と地域から1725人のファイナリストが集結した。
日本では、毎年12月に開催される『日本学生科学賞』（読売新聞社主催）および『JSEC（高校生・高専生科学技術チャレンジ）』（朝日新聞社・テレビ朝日主催）が提携しており、両科学コンテスト上位入賞研究から日本代表が選出され、19研究・29人が参加した。
『ISEF』の審査は、ファイナリストが22の部門から1部門を選択してエントリーし、各分野の博士号を有する経験豊富な専門家によって行われる。全ファイナリストのうち上位約25%に「優秀賞（1〜4等）」が授与されるほか、特定の大学や企業などの独自に優秀と認めた研究には「特別賞」が授与される
今年は、全体最高賞である「ジョージ・ヤンコポーロス革新賞」に市立札幌開成中等教育学校の栗林さんが選出された。この賞は、全22部門の部門優秀賞1等の中から、1件のみが選出される最高賞であり、日本代表としては1958年に派遣が開始されて以来、史上初の快挙となった。
このほか、日本代表全体としては合計で8研究が優秀賞を受賞し、これまで過去最高であった2018年大会の優秀賞6研究を大きく更新したほか、長野県諏訪清陵高等学校の小松和滉さんが日本代表で12年ぶりに特別賞をダブル受賞するなど、過去最多の成果を残した。
■受賞結果
ジョージ・ヤンコポーロス革新賞
物理学・天文学部門 優秀賞1等
・栗林輝 さん（市立札幌開成中等教育学校）
物理学・天文学部門 優秀賞2等
・喜多俊介 さん（筑波大学附属駒場高等学校）
植物科学部門 優秀賞2等
・小松和滉 さん（長野県諏訪清陵高等学校）
ロボット工学・知能機械部門 優秀賞2等
・五十嵐夕剛 さん（アメリカンスクールインジャパン）
動物科学部門 優秀賞4等
・加藤豪 さん（東京学芸大学附属高等学校）
・石橋桐磨 さん、石塚太一郎 さん、川合麻夢 さん（静岡県立焼津中央高等学校）
生化学部門 優秀賞4等
・長坂ソフィア怜 さん（東京都立日比谷高等学校）
テクノロジーによる芸術の拡張部門 優秀賞4等
・植松菜生 さん（桜蔭高等学校）
＜特別賞＞
アリゾナ州立大学賞
トルコ科学技術研究会議賞
・小松和滉 さん（長野県諏訪清陵高等学校）
アブドゥルアズィーズ国王財団の才能創造性賞
・五十嵐夕剛 さん（アメリカンスクールインジャパン）
アルムナイ特別賞
・長坂ソフィア怜 さん（東京都立日比谷高等学校）
【写真多数】かしこそう…世界最高峰の科学コンテストで受賞した日本の中高生たち
『ISEF』は、世界各地で開催される約400の提携コンテストにおいて上位入賞を果たした中高生が代表として出場する世界最高峰の科学コンテスト。毎年5月に米国の各都市で開催され、若き研究者たちが一堂に会する。 76回目を迎えた今大会の賞金総額は約900万ドル（約14億円）にのぼり、世界65の国と地域から1725人のファイナリストが集結した。
『ISEF』の審査は、ファイナリストが22の部門から1部門を選択してエントリーし、各分野の博士号を有する経験豊富な専門家によって行われる。全ファイナリストのうち上位約25%に「優秀賞（1〜4等）」が授与されるほか、特定の大学や企業などの独自に優秀と認めた研究には「特別賞」が授与される
今年は、全体最高賞である「ジョージ・ヤンコポーロス革新賞」に市立札幌開成中等教育学校の栗林さんが選出された。この賞は、全22部門の部門優秀賞1等の中から、1件のみが選出される最高賞であり、日本代表としては1958年に派遣が開始されて以来、史上初の快挙となった。
このほか、日本代表全体としては合計で8研究が優秀賞を受賞し、これまで過去最高であった2018年大会の優秀賞6研究を大きく更新したほか、長野県諏訪清陵高等学校の小松和滉さんが日本代表で12年ぶりに特別賞をダブル受賞するなど、過去最多の成果を残した。
■受賞結果
ジョージ・ヤンコポーロス革新賞
物理学・天文学部門 優秀賞1等
・栗林輝 さん（市立札幌開成中等教育学校）
物理学・天文学部門 優秀賞2等
・喜多俊介 さん（筑波大学附属駒場高等学校）
植物科学部門 優秀賞2等
・小松和滉 さん（長野県諏訪清陵高等学校）
ロボット工学・知能機械部門 優秀賞2等
・五十嵐夕剛 さん（アメリカンスクールインジャパン）
動物科学部門 優秀賞4等
・加藤豪 さん（東京学芸大学附属高等学校）
・石橋桐磨 さん、石塚太一郎 さん、川合麻夢 さん（静岡県立焼津中央高等学校）
生化学部門 優秀賞4等
・長坂ソフィア怜 さん（東京都立日比谷高等学校）
テクノロジーによる芸術の拡張部門 優秀賞4等
・植松菜生 さん（桜蔭高等学校）
＜特別賞＞
アリゾナ州立大学賞
トルコ科学技術研究会議賞
・小松和滉 さん（長野県諏訪清陵高等学校）
アブドゥルアズィーズ国王財団の才能創造性賞
・五十嵐夕剛 さん（アメリカンスクールインジャパン）
アルムナイ特別賞
・長坂ソフィア怜 さん（東京都立日比谷高等学校）