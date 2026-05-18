3月から5月頃に出回る春キャベツは、葉はやわらかく、みずみずしいのが特徴。今回は、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、春キャベツを使った「キャベツとサワラのアンチョビソテー」のレシピを紹介していただきます。蒸し焼きにしてじんわりと火をとおすと、春キャベツの甘味を存分に楽しめます。

「春キャベツ」をおいしく食べるコツ

春キャベツは色がきれいで、歯ごたえが軽やか。葉野菜特有の青味もさわやかです。生食や塩もみ、さっと焼くなど、ぜひ適した調理法で食べてください。冬キャベツは逆に、煮込むとほろっとして甘くなります。

●「切りおき」すれば日々のおかずづくりに大活躍

毎日食べても飽きないおいしさがキャベツのいいところ。大きめのざく切りにして保存袋に入れ、冷蔵庫に入れておけば4〜5日もちます。みそ汁や炒め物の具に、出してすぐ使えてとっても便利です。

甘味が強い春キャベツが主役

キャベツは大きめのくし形に切ってボリュームアップ。香ばしく焼いて甘味を引き出して。

●キャベツとサワラのアンチョビソテー

【材料（4人分）】

キャベツ 1／3個（300g）

サワラ 4切れ（360g）

アンチョビ 1〜2枚（5g）

塩 小さじ1／2

片栗粉 大さじ1

オリーブオイル 大さじ1／2

ニンニク（薄切り） 4枚

ミニトマト 8個

薄口しょうゆ 大さじ1

レモン（くし形切り） 適量



【つくり方】

（1） サワラは塩をまぶして冷蔵庫で10分ほどおき、出てきた水気をふく。焼く直前に片栗粉をまぶす。

（2） キャベツは芯をつけたまま4cm幅のくし形切りにする。

（3） 大きめのフライパンにオリーブオイル、アンチョビ、ニンニクを入れて弱めの中火にかける。アンチョビを箸でほぐし、（2）のキャベツを並べ入れ、フタをして3分ほど焼く。

（4） キャベツを返して端に寄せ、（1）のサワラ、ミニトマトを加えて再度フタをし、4〜5分蒸し焼きにして火を止める。3分ほどおいて余熱でサワラに火をとおす。薄口しょうゆを加えてからめ、器に盛り、レモンを添える。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう