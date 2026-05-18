ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【蠍座（さそり座）】

今週は、内面の整理をしていくと良いかも。これまでの自分のおこないを省みて、今後のプランを考えてみましょう。対人関係においては、自分の志を共有することで、つながりが深くなるようです。恋愛面は好調なとき。お互いの時間を大切にすると、ささいなケンカをしなくなるかも。

★ワンポイントアドバイス★

にぎやかな時間が続いた後はクールダウンを忘れずに。安らぎを感じる音楽を聴きながらのストレッチが◎

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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