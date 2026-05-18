今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月18日（月）〜5月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、内面の整理をしていくと良いかも。これまでの自分のおこないを省みて、今後のプランを考えてみましょう。対人関係においては、自分の志を共有することで、つながりが深くなるようです。恋愛面は好調なとき。お互いの時間を大切にすると、ささいなケンカをしなくなるかも。
★ワンポイントアドバイス★
にぎやかな時間が続いた後はクールダウンを忘れずに。安らぎを感じる音楽を聴きながらのストレッチが◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、内面の整理をしていくと良いかも。これまでの自分のおこないを省みて、今後のプランを考えてみましょう。対人関係においては、自分の志を共有することで、つながりが深くなるようです。恋愛面は好調なとき。お互いの時間を大切にすると、ささいなケンカをしなくなるかも。
にぎやかな時間が続いた後はクールダウンを忘れずに。安らぎを感じる音楽を聴きながらのストレッチが◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/