回答者の半数に「意識の変化アリ」

乗りものニュースでは、2026年4月30日から5月8日にかけて、「自転車の青切符制度」に関するアンケートを実施しました。

【アンケート結果】これが青切符導入後の意識変化です（画像）

2026年4月1日より、自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符制度」が導入されましたが、「青切符制度の導入後、自転車の運転意識に変化があったか」を聞いたところ、およそ半数となる50.7％が「変わった」と回答しました。

自転車の交通違反や危険運転が問題視されるなか、交通事故の抑止を目的として導入された青切符制度ですが、一定の意識改善効果が表れているようです。

「より自転車の交通違反が気になるようになった」（50代・女性・首都圏在住）

「できるだけ車道を走るようになった」（70代以上・男性・首都圏在住）

「歩行者両用道でも右側は通行しない」（50代・男性・首都圏在住）

「右側通行を極力なくした」（60代・男性・首都圏在住）

「歩道走行の際、標識があるかどうかや、歩行者がいる場合のスピード」（50代・男性・北関東在住）

青切符制度の導入後、特に多く挙がったのが、車道走行や左側通行を徹底するようになったという声です。基本的に歩道の走行を避けるよう意識する人が多く、歩道を走行する場合でも「普通自転車歩道通行可」の標識があるかどうか、確認を徹底しているとの意見が目立ちました。

また、歩道走行時や横断歩道を渡る際には、これまで以上に細心の注意を払うようになったという声も。自転車の通行が認められている歩道でも、速度を落としたり、場合によっては自転車を降りて押したりするという回答も見られました。

「一時停止標識は絶対に止まるようになった」（10代・男性・首都圏在住）

「交差点や踏切前の停止線でちゃんと止まるよう気をつけるようになった」（60代・男性・首都圏在住）

「二段階右折を意識する気持ちが強くなった」（60代・男性・首都圏在住）

このように一時停止や二段階右折への意識も高まっています。交差点や踏切では、クルマと同様に停止線の直前で完全停止する必要があり、二段階右折も義務となっています。

話題の「傘さし運転」「手信号」の実情は？

これまで見逃されがちだった「無灯火」「ながら運転」「イヤホン着用」なども取り締まり対象となったことで、「違反である」という意識が強まり、注意するようになったという声も寄せられました。



自転車における右折の手信号（画像：PIXTA）



さらに、青切符制度の導入に伴い、特に話題となったのが「傘差し運転」や「手信号」です。

「傘差し運転止めた」（50代・男性・近畿在住）

「レインウェアを着るようになった」（50代・男性・首都圏在住）

「前方はもちろん、後方にも注意するようになった。また、手信号なども積極的に使うようになった」（60代・男性・首都圏在住）

「恥ずかしいですが 右左折の場合 手信号をしたり交通法を遵守してます」（50代・女性・首都圏在住）

以前は傘差し運転を見かけることも少なくありませんでしたが、青切符制度の周知が進むにつれ、「違反」や「危険行為」という認識が広まり、やめる人が増えているようです。雨の日にはレインウェアを着用するようになったという声も挙がりました。

また、これまで「手信号」を行う人はほとんど見られませんでしたが、現在では少数ながら実践しているという回答も寄せられています。一方で、懐疑的な意見も挙がっています。

「（手信号は）左折時は非常に不安定で事故のもと、廃止して欲しい」（70代以上・男性・首都圏在住）

「左折時は右手でハンドルを持つが、ブレーキは前輪のため左折時にブレーキを掛けると転倒のリスクが高い」（70代以上・男性・首都圏在住）

後続車両に進路変更を知らせる手信号は、道路交通法でも定められています。しかし、その間は片手運転となるため、転倒リスクが伴う点が、否定的な意見につながっているようです。

そして、一定の回答があったのが、青切符を機に「自転車に乗らなくなった」という意見です。

「車道を走るのは危険が多いと思うので自転車に乗れなくなった」（40代・女性・中部在住）

「自転車通勤をやめて電車にした」（50代・女性）

「自転車に乗って違反で捕まるくらいなら、最初から車に乗る様になった」（50代・男性・首都圏在住）

「自転車が車道を走ると危ないことがわかった」（50代・女性・首都圏在住）

「自転車に乗らなくなった」の回答率は10.3％にのぼりました。その理由としては「ルールの複雑さ」「違反を避けたいこと」などが挙げられたほか、女性を中心に「車道走行の危険性」を挙げる意見も多く寄せられました。

また、「目的地までのルートについて、歩道を走れる場所と走れない場所を事前に確認してから乗るようにしている。そうしないと怖くて乗れない」（50代・女性・首都圏在住）という声もあり、自転車利用前にルートを把握したうえで、なるべく危険な車道を避けるようにしている人もいるようです。

一方で、39.0％は「あまり変わらない」と回答しました。ただし、自転車運転時の意識は変わらなくても、「クルマを運転する際には自転車へ配慮するようになった」という意見も複数寄せられています。