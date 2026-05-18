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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「過去をふりかえることで、日常の大切さがわかる。」を公開した。動画では、「生きる喜び」や幸福感は、その渦中ではなく、後になって振り返ることで初めて実感できるという独自の視点を語っている。



茂木氏は、子供の頃に無我夢中で遊んでいた時や、大人になって仕事や人生の危機に必死で向き合っている最中は「フローの状態」にあると説明。そのような真っ只中では自分の行為を客観視する「メタ認知」の余裕がないものの、後になって散歩中などにふと我に返った瞬間に過去を振り返ることで、「あの時は生きる実感があったな」と思えると指摘した。



さらに、現在無我夢中で取り組んでいることは、未来の自分が振り返った時に「ウェルビーイングの種」になると語る。脳の記憶の回路の中で育ち、経験や学んだことの中で位置づけられて初めて意味が明らかになると解説。脳の機能によって、タイムマシンのように過去と未来を行き来し、生きる意味が確定していくと述べた。



動画の終盤では、マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』のマドレーヌのエピソードを引き合いに出し、「人生の一番価値があることというのは、そういうことではなくて、日常の当たり前の経験」だと力説。大成功や名声よりも、何気ない日常の中にこそ真の価値があると強調した。



最後に茂木氏は、現在の日常が未来の自分にとって意味を持つと語り、「今の日常を大事にしよう」と締めくくった。今を懸命に生きることが未来の幸福へと繋がるという、人生の深みを伝える内容となっている。