ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、「マンゴーアフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで提供する。

スイーツは宮崎マンゴーをのせたアルフォンソマンゴープリン、マンゴー＆パッションフルーツのソースにディップして味わうオランジェット、マンゴー＆ココナッツムース、マンゴーとパッションフルーツのミルクタルト、マンゴーミルフィーユの5種をそろえた。プレーンとパイナップルとココナッツの2種のスコーンはクロテッドクリームとマンゴー＆ライムジャムを添えて提供する。セイボリーはワカモレとドライマンゴーを合わせたチキンパティ、ピコ・デ・ガヨとマンゴーマヨネーズを合わせたシュリンプロールなど3種を用意する。追加でマンゴースカッシュ（1,650円）やマンゴーコラーダ（1,980円）も注文できる。

場所はイタリアングリル「メロディア」。提供時間は午後2時と4時半開始、イブニングハイティーは午後6時から9時半までで各2時間制。料金は7,040円、イブニングハイティーが8,360円。税込・サービス料別。