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YouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」が、「#阪神タイガース 実話 #横田慎太郎 選手と父・真之さん、母・まなみさん #掛布雅之の憧球」を公開しました。動画では、ミスタータイガースこと掛布雅之氏が、2023年に脳腫瘍のため亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎選手の鹿児島の実家を訪れ、ご両親から聞いた闘病生活のエピソードを語っています。



掛布氏は仕事で鹿児島を訪れた際、横田選手のご両親と食事をしながら話したエピソードを述懐。余命宣告を受けた際の母・まなみさんの「絶対に慎太郎はこの病気に勝つ子だ」という強い思いや、片時も離れずに看病にあたった様子を明かしました。さらに、病魔が再び脳を襲った際、横田選手が医師に「治療をやめてください」と自ら申し出た場面に言及。掛布氏は「やらなければいけないことが残された人生の中であるんだ。それは人助けをしたい」という横田選手の言葉を真剣な表情で引用し、最期まで講演活動に命を燃やした生き様を伝えました。



また、前頭部の腫瘍を取り除く手術を受けた際の奇跡的なエピソードも紹介。声を失う可能性が高いと告げられていたにもかかわらず、手術室から出てきた横田選手が「寒い、寒い」と声を出した瞬間を振り返り、執刀医が驚きのあまり「学会で発表させてくれ」と懇願したという裏話を披露しました。



さらに、父・真之さんが高校野球の監督を辞任し、息子の看病に専念したことにも触れています。プロ野球経験者同士という独特の距離感があった親子が、闘病生活を通じて普通の親子の時間を過ごせたことについて、「お父さんが常に横田のベッドの横にいてくれたことがすごく嬉しかったんだって」と感慨深げに語りました。



ご両親から明かされた壮絶でありながらも温かい闘病生活の様子から、横田選手の底知れぬ強さと、それに寄り添い続けた家族の深い愛が改めて伝わる内容となっています。