2026年5月18日〜5月24日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月18日〜5月24日の運勢を西洋占星術で占います。
火星はおうし座へ、金星はかに座へ移り、社会全体が保守的な気分に傾くでしょう。そんな中、太陽はふたご座へ移り、変化のスピードが速くなっていきます。
時代の流れに上手に対応したいけれど乗り切れないこともありそう。でも、焦る必要はありません。タイミングが合わないものは見送る姿勢が、あなたの幸せを守っていくはず。
流れに従って。
変化しやすい運勢です。
予定は未定と考え、臨機応変にやっていきましょう。担当変更や方針の転換も、素直に従う方がスムーズ。あなたの努力や誠意は、また別のタイミングに評価されるし、次につながっていくので、一喜一憂せずにいきましょう。
また、予定の変更もツキを呼びます。やるつもりだったけれど、他を優先したくなるのは、幸運が動いているせい。「ちょっと疲れたからパス」も含めて、今の気分を大事にしていきましょう。
社交は、八方美人で感じよく！ 今週の「これ欲しい」は買いです。
愛は、週末にスペシャルデートを。
まず、やってみる。
考えるよりも、動いてみると、ツキが回り始めます。
まず、アクションを起こしましょう。無駄足になったとしても、足を運んでみる、ある程度形になるまで進めてみることが大事。すると、何もしないままでは分からなかったことが分かってくるし、思いがけないチャンスもつかめるでしょう。
社交は、思いを形にしてみて。あなたから会いに行く、プチギフトを用意するなど、好意を示すと相手の心をつかめそう。
木曜日以降は、自宅がラッキーゾーンに。家の掃除、模様替えを楽しんで。
愛は、日常化。さりげないスキンシップで、親しさをアップ！
スピードがすべて！
勘が冴（さ）え、読みが当たります。
「なんとなく、こっちかも？」「今のうちにやっておいた方がいい」と感じたら、それが正解、ためらわずに行動に移しましょう。ツキを独占できることも！
未来に備えて、勉強を始めるのもよい考え。今のあなたの延長にある資格や専門知識の取得を狙っていきましょう。
社交は、人を選びそう。この先もライフスタイルやステージが合わない人とは、うまくかみ合わなくなっていきます。波長を重視して、上手にセレクトを。
オフは、何もしないぜいたくが心の栄養に。
愛は、あうんの呼吸で。グルメデートもいい感じ。
運命書き換え中。
自分で自分の気持ちが分からなくなるかも？
何をやっていても、もっと他に何かやるべきことがあるような気がして落ち着かないでしょう。誰かとおしゃべりをしていても、うらやましさでいっぱいになってしまうかも？
でも、これは、12年に1度の大幸運期のファイナルに備えて、猛スピードで取捨選択が行われているサイン。“つなぎの時間”と捉えて、深く考えずに、目の前のことに集中していきましょう。社交よりも1人でできる気晴らしが今週は大きな慰めになるはず。
愛は、距離を上手に取り直して。「頼れる異性の親友」扱いがハマりそう。
メリハリをつけて。
忙しくなりそう。
「ウソでしょ？」と言いたくなるほど、ありとあらゆるオーダーが入りそう。どう考えても無理なのですが、ご指名だったり、他に適任者がいなかったりして、やっぱりやるしかないのです。
今週は腹をくくって「やりましょう」と力強く引き受けて。「やってくれるか！」で場が盛り上がり、期待と希望が追い風になって、ミラクルを起こせるはず。あなたの中に隠れているパワー、才能、センス、そして、運の強さを覚醒させましょう。
オフは、フルで遊ぶか、完全にスイッチを切るか、2つに1つで。
愛は、将来について話すチャンス。
あなたはあなた。
カルチャーショックを受けるかも？
技術の進化、それによるサービスの変化、世論や新マナー、新ルールに驚かされそうです。この時代、分からないことは別に恥ではないので、「教えて」と聞いてみるのがよさそう。
また、価値観や解釈違いは、自分を知る手掛かりとしましょう。「これは私には似合わない」とか、「こうやってみると、新しい魅力が生まれる」など、相手を批判、論破するのではなく、こちらに引き寄せた上で、いる、いらないをジャッジすればいいのです。
心を慰めるのは、書籍。タイトルに惹かれた本を読んでみて。
愛が動くのは日曜日。
あなたが決める。
頑張っても頑張らなくても、着地は変わらないかも？
さて、そう言われたら、あなたはどうするでしょう？ それなら、少しラクをさせてもらおうかな？ それとも、結果はともかく全力で頑張りたい？
それぞれ、違う幸せが待っています。緩めればリラックスする喜びが、詰めていけば手応えとやりがいが手に入るのです。
大事なのは、自分の気持ちに正直になることだけ。本音に気付くのが大事です。
社交は、いいとこ取りでよさそう。オフは、癒やしを求めて。ペットと触れ合う、水族館でぼんやりするなどがオススメ。
愛は、余韻を楽しんで。
ご縁を大切に。
運気の変わり目。
今のあなたにとって必要なことが起こります。面白いのは、見かけとは違う側面を隠し持っていること。素晴らしいチャンスが舞い込めば、それを確実に手にするためには、想像を超えた頑張りを求められたりするでしょう。
また、不本意な展開として運が動いた場合は、苦労が避けられなくても、それが今後の人生を支えてくれる出会いや気付きにつながっていきます。
いいことと悪いことがミックスになって、トータルで「やっぱりよかった」になるはず。新しいフィールドへ、前進を。
愛は縛らず、心の交流を大事に。
ニーズを満たす。
社会性が高まって、スポットライトが当たりそう。
持ち前の明晰（めいせき）な頭脳で、今、何を求められているのか考えて動きましょう。組織やチームを代表して立つ、大人として人のお手本となるような役目をする流れがあるのです。良識、理想、よりよい形を体現してみて。
なお、話術を磨くのは、戦略的に有効です。クスッと笑ってもらえる小ネタを挟む、支えてくれている誰かにも光を当てるなど、人の心に響くメッセージを発信していきましょう。
オフは、遊びと休養どちらも大事。半々のバランスで組んでみて。
愛は、カップルモードで。距離を詰めて。
取捨選択を。
頑張り屋さんのやぎ座さんは、気付くと、余計なものを背負いやすいのです。
あれもこれも、そっちもあっちもとギリギリの綱渡りをしやすいでしょう。今週は、少し削ぎ落としていくといいみたい。
減らすことを恐れずに、いらないものを手放す、負担を減らす、交際やライフスタイルを見直して、シンプル＆クリーンに作り替えて。ダイエットや体質改善にもよいタイミングです。
古典に親しむのも、今の気分に合いそう。名前は知っているけれど、読んでいない本を読んでみる、和歌や俳句に親しむなど、アンテナを向けてみて。
愛は、支えるターン。
幸運を掘り出す。
人生の活路やお金儲けのチャンスがピンときそう。
「もしかしたら、当たるかも？」「自分に向いているかも？」と感じるのは、運命とあなたの波長がカッチリと合ったサインです。メンターに出会う、転職や移住を決意するも同じ流れの中に。仕事は、アイデア勝負。企画、提案、交渉がまとまりそう。
社交は、聞き役に回りましょう。相手の話の中に未来を変えるいいヒントが隠れていそう。オフは、新緑スポットへ。買い物は、リサイクルやアウトレットに注目を。
愛は、互いにいい影響を与え合えそう。新しい出会いは、友人が仕切るイベントに。
自分で自分を幸せにして。
人恋しく、落ち着かない気分でしょう。
でも、好きな人や親しい人のそばに行っても、“思っていたのと違う”になりそう。それは、相手も自分のことでいっぱいで、いつもの親しさ、優しさを示す余裕がないせい。別に誰が悪いわけでもないのです。
心を満たすのは、もっとシンプルなやり方が有効です。短時間でいいので、ひなたぼっこをする、温かいお風呂に入ってみる、動画でいいので、水の音を聞く、炎のゆらぎを眺めるなど、日々の忙しさで見過ごすものに目を向けて。最近、立ち上げていないアプリを再起動させるのもいい考え。
デートは週末に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
火星はおうし座へ、金星はかに座へ移り、社会全体が保守的な気分に傾くでしょう。そんな中、太陽はふたご座へ移り、変化のスピードが速くなっていきます。
時代の流れに上手に対応したいけれど乗り切れないこともありそう。でも、焦る必要はありません。タイミングが合わないものは見送る姿勢が、あなたの幸せを守っていくはず。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）柔軟性がカギ。
流れに従って。
変化しやすい運勢です。
予定は未定と考え、臨機応変にやっていきましょう。担当変更や方針の転換も、素直に従う方がスムーズ。あなたの努力や誠意は、また別のタイミングに評価されるし、次につながっていくので、一喜一憂せずにいきましょう。
また、予定の変更もツキを呼びます。やるつもりだったけれど、他を優先したくなるのは、幸運が動いているせい。「ちょっと疲れたからパス」も含めて、今の気分を大事にしていきましょう。
社交は、八方美人で感じよく！ 今週の「これ欲しい」は買いです。
愛は、週末にスペシャルデートを。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）行動力アップ！
まず、やってみる。
考えるよりも、動いてみると、ツキが回り始めます。
まず、アクションを起こしましょう。無駄足になったとしても、足を運んでみる、ある程度形になるまで進めてみることが大事。すると、何もしないままでは分からなかったことが分かってくるし、思いがけないチャンスもつかめるでしょう。
社交は、思いを形にしてみて。あなたから会いに行く、プチギフトを用意するなど、好意を示すと相手の心をつかめそう。
木曜日以降は、自宅がラッキーゾーンに。家の掃除、模様替えを楽しんで。
愛は、日常化。さりげないスキンシップで、親しさをアップ！
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）見切り発車で、
スピードがすべて！
勘が冴（さ）え、読みが当たります。
「なんとなく、こっちかも？」「今のうちにやっておいた方がいい」と感じたら、それが正解、ためらわずに行動に移しましょう。ツキを独占できることも！
未来に備えて、勉強を始めるのもよい考え。今のあなたの延長にある資格や専門知識の取得を狙っていきましょう。
社交は、人を選びそう。この先もライフスタイルやステージが合わない人とは、うまくかみ合わなくなっていきます。波長を重視して、上手にセレクトを。
オフは、何もしないぜいたくが心の栄養に。
愛は、あうんの呼吸で。グルメデートもいい感じ。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）モヤモヤ上等。
運命書き換え中。
自分で自分の気持ちが分からなくなるかも？
何をやっていても、もっと他に何かやるべきことがあるような気がして落ち着かないでしょう。誰かとおしゃべりをしていても、うらやましさでいっぱいになってしまうかも？
でも、これは、12年に1度の大幸運期のファイナルに備えて、猛スピードで取捨選択が行われているサイン。“つなぎの時間”と捉えて、深く考えずに、目の前のことに集中していきましょう。社交よりも1人でできる気晴らしが今週は大きな慰めになるはず。
愛は、距離を上手に取り直して。「頼れる異性の親友」扱いがハマりそう。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）集中と弛緩（しかん）。
メリハリをつけて。
忙しくなりそう。
「ウソでしょ？」と言いたくなるほど、ありとあらゆるオーダーが入りそう。どう考えても無理なのですが、ご指名だったり、他に適任者がいなかったりして、やっぱりやるしかないのです。
今週は腹をくくって「やりましょう」と力強く引き受けて。「やってくれるか！」で場が盛り上がり、期待と希望が追い風になって、ミラクルを起こせるはず。あなたの中に隠れているパワー、才能、センス、そして、運の強さを覚醒させましょう。
オフは、フルで遊ぶか、完全にスイッチを切るか、2つに1つで。
愛は、将来について話すチャンス。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）多様性が指針。
あなたはあなた。
カルチャーショックを受けるかも？
技術の進化、それによるサービスの変化、世論や新マナー、新ルールに驚かされそうです。この時代、分からないことは別に恥ではないので、「教えて」と聞いてみるのがよさそう。
また、価値観や解釈違いは、自分を知る手掛かりとしましょう。「これは私には似合わない」とか、「こうやってみると、新しい魅力が生まれる」など、相手を批判、論破するのではなく、こちらに引き寄せた上で、いる、いらないをジャッジすればいいのです。
心を慰めるのは、書籍。タイトルに惹かれた本を読んでみて。
愛が動くのは日曜日。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）心のままに、
あなたが決める。
頑張っても頑張らなくても、着地は変わらないかも？
さて、そう言われたら、あなたはどうするでしょう？ それなら、少しラクをさせてもらおうかな？ それとも、結果はともかく全力で頑張りたい？
それぞれ、違う幸せが待っています。緩めればリラックスする喜びが、詰めていけば手応えとやりがいが手に入るのです。
大事なのは、自分の気持ちに正直になることだけ。本音に気付くのが大事です。
社交は、いいとこ取りでよさそう。オフは、癒やしを求めて。ペットと触れ合う、水族館でぼんやりするなどがオススメ。
愛は、余韻を楽しんで。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）引きが強め。
ご縁を大切に。
運気の変わり目。
今のあなたにとって必要なことが起こります。面白いのは、見かけとは違う側面を隠し持っていること。素晴らしいチャンスが舞い込めば、それを確実に手にするためには、想像を超えた頑張りを求められたりするでしょう。
また、不本意な展開として運が動いた場合は、苦労が避けられなくても、それが今後の人生を支えてくれる出会いや気付きにつながっていきます。
いいことと悪いことがミックスになって、トータルで「やっぱりよかった」になるはず。新しいフィールドへ、前進を。
愛は縛らず、心の交流を大事に。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）期待に応えて、
ニーズを満たす。
社会性が高まって、スポットライトが当たりそう。
持ち前の明晰（めいせき）な頭脳で、今、何を求められているのか考えて動きましょう。組織やチームを代表して立つ、大人として人のお手本となるような役目をする流れがあるのです。良識、理想、よりよい形を体現してみて。
なお、話術を磨くのは、戦略的に有効です。クスッと笑ってもらえる小ネタを挟む、支えてくれている誰かにも光を当てるなど、人の心に響くメッセージを発信していきましょう。
オフは、遊びと休養どちらも大事。半々のバランスで組んでみて。
愛は、カップルモードで。距離を詰めて。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）仕切り直し。
取捨選択を。
頑張り屋さんのやぎ座さんは、気付くと、余計なものを背負いやすいのです。
あれもこれも、そっちもあっちもとギリギリの綱渡りをしやすいでしょう。今週は、少し削ぎ落としていくといいみたい。
減らすことを恐れずに、いらないものを手放す、負担を減らす、交際やライフスタイルを見直して、シンプル＆クリーンに作り替えて。ダイエットや体質改善にもよいタイミングです。
古典に親しむのも、今の気分に合いそう。名前は知っているけれど、読んでいない本を読んでみる、和歌や俳句に親しむなど、アンテナを向けてみて。
愛は、支えるターン。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）発掘タイム。
幸運を掘り出す。
人生の活路やお金儲けのチャンスがピンときそう。
「もしかしたら、当たるかも？」「自分に向いているかも？」と感じるのは、運命とあなたの波長がカッチリと合ったサインです。メンターに出会う、転職や移住を決意するも同じ流れの中に。仕事は、アイデア勝負。企画、提案、交渉がまとまりそう。
社交は、聞き役に回りましょう。相手の話の中に未来を変えるいいヒントが隠れていそう。オフは、新緑スポットへ。買い物は、リサイクルやアウトレットに注目を。
愛は、互いにいい影響を与え合えそう。新しい出会いは、友人が仕切るイベントに。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）求めているのは、安心。
自分で自分を幸せにして。
人恋しく、落ち着かない気分でしょう。
でも、好きな人や親しい人のそばに行っても、“思っていたのと違う”になりそう。それは、相手も自分のことでいっぱいで、いつもの親しさ、優しさを示す余裕がないせい。別に誰が悪いわけでもないのです。
心を満たすのは、もっとシンプルなやり方が有効です。短時間でいいので、ひなたぼっこをする、温かいお風呂に入ってみる、動画でいいので、水の音を聞く、炎のゆらぎを眺めるなど、日々の忙しさで見過ごすものに目を向けて。最近、立ち上げていないアプリを再起動させるのもいい考え。
デートは週末に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)