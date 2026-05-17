剛力彩芽、明るめロングヘアで雰囲気一変「魅力的すぎる」「めちゃくちゃ似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/17】女優の剛力彩芽が5月16日、自身のInstagramを更新。ロングヘア姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳人気女優「美しすぎる」雰囲気ガラリロングヘア
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台「四畳半神話大系」（5月17日〜5月31日／新国立劇場 中劇場）に出演する剛力は、「舞台『四畳半神話大系』 本番まであと1日」と報告。「しふく」とつづり、胸元まで伸びたロングヘアが目を引く私服ショットを複数枚投稿した。
地球がプリントされたネイビーのフーディーに、ボリューム感のあるデニムのロングスカートを合わせたカジュアルなコーディネートで、短めのヘアスタイルからチェンジしたアッシュ系のロングヘアの美しさが際立っている。なお、同舞台は東京公演後に大阪公演も上演される。
この投稿に、ファンからは「ロングヘアもめちゃくちゃ似合う」「美しすぎる」「私服センス抜群」「可愛いし大人っぽい」「ロングも魅力的すぎる」「カジュアルなのに上品」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆剛力彩芽、ロングヘア姿公開
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台「四畳半神話大系」（5月17日〜5月31日／新国立劇場 中劇場）に出演する剛力は、「舞台『四畳半神話大系』 本番まであと1日」と報告。「しふく」とつづり、胸元まで伸びたロングヘアが目を引く私服ショットを複数枚投稿した。
◆剛力彩芽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ロングヘアもめちゃくちゃ似合う」「美しすぎる」「私服センス抜群」「可愛いし大人っぽい」「ロングも魅力的すぎる」「カジュアルなのに上品」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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