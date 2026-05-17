[5.17 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](NACK)

※14:00開始

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 19 尾崎優成

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 8 カウアン・ディニース

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 15 中山昂大

MF 45 山本桜大

FW 20 日高元

控え

GK 1 笠原昂史

DF 22 茂木力也

DF 34 村上陽介

DF 44 木寺優直

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 27 松井匠

MF 43 小林柚希

FW 23 杉本健勇

監督

宮沢悠生

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 1 田尻健

DF 2 酒井崇一

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

DF 25 田中康介

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

FW 18 吉澤柊

控え

GK 21 中野小次郎

DF 4 行徳瑛

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 17 忽那喬司

MF 19 伊藤恵亮

MF 22 吉田桂介

MF 26 中田舜貴

MF 28 藤川虎太朗

監督

小林伸二