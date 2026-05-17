大宮vs長野 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](NACK)
※14:00開始
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 19 尾崎優成
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 8 カウアン・ディニース
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 44 木寺優直
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 27 松井匠
MF 43 小林柚希
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 26 中田舜貴
MF 28 藤川虎太朗
監督
小林伸二
※14:00開始
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 19 尾崎優成
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 8 カウアン・ディニース
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 44 木寺優直
MF 7 小島幹敏
MF 27 松井匠
MF 43 小林柚希
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 26 中田舜貴
MF 28 藤川虎太朗
監督
小林伸二