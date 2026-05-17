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「圧倒的なコスパと実利」か「育てる楽しみ」か！三井住友とJCBのゴールドカードで選ぶのが正解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【2026年最新】三井住友カードゴールド（NL）とJCBゴールドを比較！（前編）」と題した動画を公開した。

動画では、圧倒的な人気を誇る2つのゴールドカードを取り上げ、それぞれの特徴や選ぶべき基準を比較解説している。



動画の進行役であり、これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきた「マニア」氏は、この2枚のカードについて「目指している方向性が全く違う」と指摘する。

三井住友カードゴールド（NL）は「圧倒的なコスパと実利」を追求したカードであるのに対し、JCBゴールドは「充実した特典、安心感、そして上のランクへカードを育てる楽しみ」を追求したカードだと定義づけた。



年会費の比較では、三井住友が年間100万円の利用で翌年以降「永年無料」になる点を評価。

一方のJCBには無料になる優遇はないが、一定の利用条件を満たすことで上位カード「JCBゴールド ザ・プレミア」へのインビテーションが届くという「ロマン」があると語る。



また、還元率の比較では、基本還元率はどちらも0.5％と控えめなものの、三井住友は対象のコンビニや飲食店でのスマホタッチ決済による高還元や、年間100万円利用時の1万ポイントボーナスが魅力だと解説。

対してJCBは、対象店舗での高還元に加え、50万円利用ごとにボーナスポイントが付与され、その回数に制限がない点を挙げ、「たくさんメインカードとして決済するほど還元率が育っていく」と両者の違いを明確にした。



本動画は前編であり、次回の後編では「旅行特典」と「クレカ積立投資」について解説すると予告している。

自身のライフスタイルやカードに求める価値観と照らし合わせ、どちらが最適な1枚かを見極めるヒントになりそうだ。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/