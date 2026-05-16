◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）

中日・村松開人内野手が今季初の猛打賞となる３安打５打点の大活躍で、打のヒーローをさらった。初回に先制三塁打を放つと、３回に２号２ラン。７回に適時二塁打でサイクル安打に王手をかけた。単打を残し、８回２死満塁で第５打席。右翼席から「サイクル安打、村松！」と期待を込めた声援が続いた。フルカウントから低めを見極め、押し出し四球。史上７４人目、７９度目の大記録はならなかったが「ちょっと意識しちゃいましたけど。がっつかずに四球を選べて、打点を稼げて良かったです」と納得した。

終盤にチームメートから「（打席を）回すから」と声をかけられ、記録に気が付いた。今季は１日にヤクルト・丸山和郁外野手が達成しているが、村松にとっては明大の１学年先輩だ。対戦相手で「丸さんも、そういう（狙えという）仕草を見せてきて。あまり意識させないでほしいなと思いながら」と苦笑い。周囲の“圧”に負けず、貴重な打点を稼いだ。

今季は打率２割９分５厘と好調で、５月は３番に定着。２２打点は細川の「２１」を抜き、チームトップに立った。井上監督は「きょうに限らず、最近の村松は頼もしい。３番らしい振る舞いができるようになってきた」と絶賛した。それでも「（つなぐ）役割を忘れずに」と村松。日々の準備に集中した。

「結果がどうであれ、できる準備は変わらない」と連日の早出。「コンディションと、モチベーションも上げるために時間を多く」と取り組んでいる。長いシーズンで「（体調が）１００％の状態で出られることはない」と自覚。今季の成長を「自分のコンディションがどうなのか、分かるようになった。（自身の状態を）整理して打席に立てている」と明かした。