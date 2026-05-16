SKY-HI、＜BMSG FES’25＞より最新アルバム＆EP収録曲「14th Syndrome -remix-」のライブ映像公開
SKY-HIが、4月10日に発売したLIVE DVD & Blu-ray『BMSG FES’25』より、最新アルバムおよびEPにも収録されている楽曲『14th Syndrome -remix- feat. RUI (STARGLOW), TAIKI (STARGLOW), KANON (STARGLOW), RYUHEI (BE:FIRST)』のライブ映像を公開した。
本楽曲は、4月15日に発売された7作目のオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』、および同日配信リリースのEP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』に収録されている1曲だ。
☆Taku Takahashiがプロデュースし、“20年後の自分”をテーマに制作された本楽曲は、遊び心溢れる変幻自在なトラックと、ポジティブなヴァイブスに満ちたグルーヴが光るポップチューンになっているという。
◾️リリース情報
◆アルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』
2026年4月15日（水）リリース
CD：https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge__PKG
特設サイト：https://successisthebestrevenge.skyhi.tokyo/
◆デジタルEP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』
2026年4月15日（水）リリース
配信：https://SKY-HI.lnk.to/MemorialEdition
◆配信アルバム『Success Is The Best Revenge』＞
2025年12月12日（金）リリース
配信：https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge
◾️＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞
2026年5月4日（月・祝）
[愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月11日（月）
[大阪]フェニーチェ堺 大ホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月12日（火）
[大阪]フェニーチェ堺 大ホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月25日（月）
[北海道]カナモトホール（札幌市民ホール）
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月27日（水）
[宮城]仙台サンプラザホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月30日（土）
[福岡]福岡サンパレス
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月31日（日）
[広島]広島上野学園ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
◆＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞
2026年6月17日（水）
[東京]日本武道館
開場17:30 / 開演 18:30
2026年6月18日（木）
[東京]日本武道館
開場 17:30 / 開演 18:30
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
詳細：https://skyhi.tokyo/news/1858
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