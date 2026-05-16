大谷が愛犬デコピンの3歳誕生日ショットを公開

ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、インスタグラムを更新し、愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝福した。周囲から多くの祝福の声が寄せられた。

大谷は「3歳」と綴り、「HAPPY BIRTHDAY」とデコレーションされた部屋でケーキの前に座るデコピンなど6枚の写真を投稿。ケーキをパクパクと食べるデコピンの動画も公開した。

ドジャース“現場”から多くの祝福。球団公式インスタグラムから「デコイ、お誕生日おめでとう！」。地元放送局スポーツネット・ロサンゼルスは「MVP犬、お誕生日おめでとう!!!」と祝いのコメントを寄せた。ランドン・ナック投手のパートナー、アニサ・ガルシアさんからも「（飼い犬の）オリーが親友に『お誕生日おめでとう』って言っていたよ」とコメントした。

ファンからも「最高に可愛いMVP犬のデコイ！」「3年間私の心を奪い続けた」「この家族はペットですらスーパーアスリートだね」「ショウヘイ、（投稿を）ありがとう」「素晴らしいワンちゃん」「愛している！」などと多くの祝福のコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）