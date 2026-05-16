[5.16 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](デンカS)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 23 吉満大介

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 34 藤原優大

DF 77 舩木翔

MF 8 白井永地

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 22 新井泰貴

MF 30 奥村仁

MF 46 笠井佳祐

FW 18 若月大和

控え

GK 71 内山翔太

DF 3 加藤徹也

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 24 森璃太

DF 38 森昂大

MF 28 島村拓弥

MF 40 石山青空

MF 48 大竹優心

監督

船越優蔵

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 8 吉田新

DF 16 奥田雄大

DF 33 佐藤大翔

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 1 宮澤樹

DF 2 高畠捷

DF 36 石井大生

MF 11 佐藤諒

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ

FW 14 望月想空

監督

大黒将志