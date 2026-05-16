新潟vs奈良 スタメン発表
[5.16 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](デンカS)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 71 内山翔太
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 24 森璃太
DF 38 森昂大
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 48 大竹優心
監督
船越優蔵
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 34 藤原優大
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
控え
GK 71 内山翔太
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 24 森璃太
DF 38 森昂大
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
MF 48 大竹優心
監督
船越優蔵
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志