「22年前に時を戻そう」と題した、3きょうだいの“再現写真”がInstagramで話題になりました。投稿したのは、SNSで美容や旅行について発信している2児のママ、しおりさん（＠shiory.sh）。現在と幼少期の3人の姿に、「全員美形！」「子どもの頃からビジュ良い…！」と反響が寄せられています。



【動画】22年前に時を戻そう…美男美女きょうだいの集合写真

ゴールデンウィークに、祖母の自宅へ集まったしおりさんとふたりの弟。懐かしい雰囲気が残る祖母の自宅で、22年前に撮ったきょうだい写真を再現することに…！動画は、現在の3人が少し照れくさそうに笑いながら、当時の写真と同じ位置に並ぶシーンから始まります。



一番後ろに座るのが長男さんで、しおりさんの隣に座るのが次男さん。3人で笑い合う姿が、とてもほほ笑ましく映ります。



3人が写真通りに並ぶと、22年前と同じポーズで撮影！長男さんの腕には、探し出してきたという平成当時のリストバンド、次男さんは22年前に持っていたおもちゃを持って当時を再現しています。



そして3人がポーズを取った瞬間、画面は22年前である平成16年の写真へと時が戻ります。同じポーズで写真に写っているのは、よく焼けた肌でタンクトップを着ている、当時小学生だった3きょうだいの姿…！今と変わらない整った顔立ちに「AIかと思った」という声が寄せられるほど。



ちなみに3人が座っているじゅうたんは、22年前から同じものを使用しているとのこと。変わったものと変わらないものが混じり合う写真には、ずっと続くきょうだいの絆が映し出されていました。



動画を投稿したしおりさん（＠shiory.sh）に話を聞きました。4歳と1歳の姉妹を育てながら、ママの日常や旅のブログをSNSで発信しています。



――22年前の再現写真を撮ることになったきっかけは？



「最近SNSでよく目にしていた『時を戻そう』というリールを、やってみたいねと私が提案したことがきっかけです。写真はこの動画を撮る前日に、実家に大量にあった写真から母と選びました。たまたま、それが22年前のものでした」



――今と昔、それぞれ、3きょうだいはどのような関係性でしょうか？



「昔から長女の私が一番強くて、やりたい放題にやっていたので、弟たちはそれについてくるという感じだったと思います。今も昔も、仲が良いのは変わらなくて、私に娘が2人生まれてからは、特に面倒見のいいおじさんで、娘たちからもとても慕われています」



――動画の反響について、いかがでしょうか？



「もともとInstagramを通じて自分のことを発信していたので、私は何を言われても仕方ないと思っていたのですが、普段あまりSNSをしない弟たちまで顔を出して、大丈夫かなという不安はありました。

しかし、みなさんとても褒めてくださり、わざわざコメントをしてくれるなんて、世の中優しい方が多いなぁと感慨深くなりました。弟たちも、私のSNSを見ているので、コメントや再生数に喜んでいます！」



3きょうだいの今と22年前の姿に、多くのコメントが寄せられました。



「こんなに美男美女なことありますか！？」

「AI?ってくらいキレイカッコいい」

「小さい頃からそのままステキに育ってる！美男美女♡」

「なんかね、家族仲良しなのが伝わります…！」

「やば！！漫画みたいに美男美女！！！ご両親もさぞ美男美女なんでしょうね」



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）