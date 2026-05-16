パナソニック「LUMIX S 40mm F2」は、2026年6月発売のフルサイズ対応の単焦点レンズ。50mmよりわずかに余裕のある、40mmという焦点距離がその特徴になる。

Lマウントに対応しており、パナソニックはもちろん、ライカやシグマのボディでも使用可能。今回試用したブラックに加え、シルバーのカラーバリエーションも用意されている。

外観・仕様

外形寸法は約Φ69.4×40.9mmで、質量は約144g。自然な画角で日常使いにも適しているとされる40mmにふさわしい小型軽量なレンズで、装着して使用した「LUMIX S9」はもちろん、近年の他のLマウントボディと組み合わせても違和感のないサイズ・重量といえるだろう。

レンズ構成は非球面レンズ3枚を含む6群7枚。小型軽量なサイズ・重量を実現しながらも、最新設計らしい光学設計と構成を採用している。

操作リングは幅広のフォーカスリングのみというシンプルさ。とはいえ標準域の小型単焦点レンズとして考えれば、むしろそれが扱いやすさにつながる。操作に不足感を覚えることなく、実用性は十分に確保されている。

また、フォーカスリングはボディ側の設定により、任意の機能を割り当てられるコントロールリングとしても機能する。撮影スタイルに応じて設定を変更できる自由度の高さも魅力だ。

スイッチ類もAF/MF切替のみ。その一方で、鏡筒には意外にもフォーカスボタン（Fnボタン）が搭載されている。フォーカス固定など好みに応じた機能を割り当てられるため、小型軽量なレンズながら、操作性への配慮は十分だ。

作例

開放F2という明るさを備えているため、小型軽量な標準単焦点レンズながら表現の幅は思った以上に広い。シーンに応じて被写体を大きく浮かび上がらせることもできる。40mmという画角も相まって、スナップ撮影との相性は良好だ。

ボケ味は自然で柔らかく、ピント面には色収差もほとんど見られない。シャープネスもしっかり確保されており、絞り開放から安心して使える。

LUMIX S9／LUMIX S 40mm F2／40mm／絞り優先AE（1/80秒、F2、±0.0EV）／ISO 100

被写界深度が浅くなる絞り開放付近ではピントのズレが心配になるものだが、ステッピングモーターによる合焦精度は優れている。また、フォーカス群の移動量が少ないこともあってか、AF速度に不満を覚えるようなことはなかった。

LUMIX S9／LUMIX S 40mm F2／40mm／絞り優先AE（1/2,000秒、F2.2、＋0.7EV）／ISO 100

平面的な被写体に対する描写性能も高い。画面中央では十分な解像感を示し、周辺部の画質低下もよく抑えられている。周辺部はさらに絞り込むことで安定する。立体感を活かした撮影から構造物の記録まで、幅広く対応できると感じた。

LUMIX S9／LUMIX S 40mm F2／40mm／絞り優先AE（1/40秒、F4、－1.3EV）／ISO 800

最短撮影距離は0.3mで、最大撮影倍率は0.17倍。近接撮影性能を強く意識したレンズではないものの、テーブル上の料理やアクセサリーを撮るにはちょうど良いスペックになる。さらに、最短撮影距離でも高画質な点に注目したい。

LUMIX S9／LUMIX S 40mm F2／40mm／絞り優先AE（1/50秒、F2.8、－1.0EV）／ISO 100

35mmほど広すぎず50mmほど窮屈でもない画角が、焦点距離40mmの魅力だと言えるだろう。実際に撮り歩いていると、目についたものをそのままの雰囲気で切り取れる感覚が心地良い。自分に合った “ちょうど良い画角” の単焦点を探している人なら、一度試してみてほしい焦点距離だ。

LUMIX S9／LUMIX S 40mm F2／40mm／絞り優先AE（1/50秒、F4、－0.7EV）／ISO 800

階調の再現にも優れており、小型軽量な標準単焦点レンズとしてはワンランク上の品質を楽しめる。軽快性、バランスの良い描写、使い心地に配慮した操作性、そして価格を総合すると、普段使いの相棒として満足度の高い1本だと感じた。

LUMIX S9／LUMIX S 40mm F2／40mm／絞り優先AE（1/50秒、F2、－0.3EV）／ISO 640

まとめ

本文中でも触れたように、40mmの交換レンズは廉価な製品として展開されやすい。扱いやすいサイズや画角の魅力にひかれる一方、描写や操作性に物足りなさを感じた経験を持つ方もいるだろう。しかし本レンズはそうした不満がわきにくく、純粋に40mmで撮る楽しさを満たしてくれる。

ブラックとシルバーの2色を用意している点にも、パナソニックの姿勢が見えるかのようだ。今回は「LUMIX S9」と組み合わせて使用したが、小型軽量化が進んだ「LUMIX S5 II」シリーズや「LUMIX S1 II」シリーズとの相性も良好であるに違いない。