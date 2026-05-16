竹田麗央が3差5位で週末へ 原英莉花16位 渋野日向子25位で2戦連続予選通過
＜クローガー・クイーンシティ選手権 2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。トータル7アンダーでコ・ジンヨン（韓国）とアマンダ・ドハーティー（米国）が首位に並んだ。
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フィールドベスト「64」をたたき出したロティ・ウォード（イングランド）がトータル6アンダー・3位。世界ランク1位のネリー・コルダ（米国）は、トータル4アンダー・5位タイにつけている。日本勢は14人が出場。首位発進の竹田麗央は2バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル4アンダー・5位タイに後退。原英莉花は4バーディ・3ボギーの「69」と伸ばしたが、トータル2アンダー・16位タイに順位を落とした。渋野日向子は3バーディ・2ボギーの「69」でトータル1アンダー・25位タイ。出場2試合連続、今季3度目の予選通過を果たした。西郷真央がトータル1アンダー・25位タイ、4つ伸ばした吉田優利と山下美夢有がトータルイーブンパー・39位タイ。畑岡奈紗はトータル1オーバー・51位タイで3試合ぶりの週末行き。櫻井心那はトータル2オーバー・65位のカットライン上で通過した。岩井千怜と西村優菜はトータル3オーバーで予選落ち。勝みなみも巻き返せずトータル5オーバーで終えた。賞金総額は200万ドル（約3億1700万円）、優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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