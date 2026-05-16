冨安健洋と板倉滉は「やや驚きの選出」　2人の“現状”を知る蘭メディアが懸念「ここ数か月、出場機会が限られていた」

冨安と板倉の選出を蘭メディアは「やや驚き」と表現した(C)Getty Images

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバーが、5月15日に正式決定。都内で行われた記者会見で、森保一監督により26名の名前が発表された。

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前回2022年カタール大会では強豪ドイツ、スペインを下すというサプライズを起こした森保ジャパン。今大会のメンバー決定への注目度も高く、日本と同じグループFに入り初戦の相手となるオランダの国内メディアでも、その顔触れが報じられている。主にサッカー情報を発信する『MEE MET ORANJE』は、日本代表メンバーに選出された、エールディビジでプレーする各選手に注目している。

今回の日本代表では、オランダのクラブより5名が選ばれており、上田綺世、渡辺 剛（フェイエノールト）、板倉滉、冨安健洋（アヤックス）、小川航基（NEC）がメンバー入り。同メディアは、「日本、“エールディビジ色”濃い陣容でオランダとの大一番へ」と銘打ったトピックの中で、各プレーヤーの選出についての見解を綴っている。

クラブでエースストライカーとしてゴールを重ねている上田については、「以前から選出が確実視されていた。今季は極めて高い得点力を見せており、少なくとも25ゴールを記録してエールディビジ得点王に輝く見込みだ」などと同メディアは記述。さらに、チームメイトである渡辺や、小川のメンバー入りも伝えながら、前回大会の出場経験を持つディフェンダー2人にも言及した。同メディアは、板倉と冨安に対し、「大会メンバー入りを果たしたが、こちらはやや驚きの選出となった。両センターバックはここ数か月、さまざまな事情により出場機会が限られていたためだ」などと綴っている。