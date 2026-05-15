秋田市のホテルで、屋上ビアガーデンの今シーズンの営業が28日から始まります。



今年は、より気軽に利用できる新プランが登場するということです。



秋田市中通の秋田キャッスルホテルで、今月28日から始まる屋上ビアガーデン。



開放的な屋上空間で、ホテルのシェフが手掛ける料理と豊富なドリンクが楽しめるとして、毎年人気を集めています。

利用者のニーズに合わせて楽しんでもらおうと、今年は3つのプランが用意されました。



新たに登場するのは、当日でも気軽に満喫できる、飲み放題のみの「フリーフロープラン」です。



フリーフロープランとともに楽しめるアラカルトメニューは、去年よりも種類が増え、全12品のラインアップから選べるということです。

2つ目は、コースト料理がセットになった定番の「基本プラン」です。



コース料理5品と2時間の飲み放題がセットになっています。



前日午後8時までの予約で、飲み放題の時間が無制限になる特典もあるということです。

3つ目は、料理を楽しみたい女子会にぴったりの「レディースプラン」です。



毎週火曜と日曜、女性限定で、前日までに予約をすれば利用できるプランで、特別コース料理9品と時間無制限の飲み放題がセットになっています。

千秋公園の緑を見渡せるロケーションで、テーブル席のほかソファ席やカウンター席もあり、1人から大人数グループまで対応できます。



また、秋田キャッスルホテルの女性プロジェクトチームが手掛けた、子ども連れや屋外でも快適に過ごせるグッズも。



子ども用のいすや食器はもちろん、日焼け止めや虫よけスプレー、ひざ掛けといった快適グッズを利用できます。

また、新企画として、早割キャンペーンがスタートします。



今月28日のオープンから、来月14日まで、基本プランを通常6,000円のところ5,500円で利用できるということです。



そして、基本プランは期間中にメニューの入れ替えが2回予定されているため、1度目は早割プランでお得に利用し、リピートで新メニューを楽しむなど、時期を変えて来店するのもおすすめだということです。



屋上ビアガーデンは、電話または公式LINEで予約できます。



TEL.018-834-1141（ビアガーデン予約係／時間13:00～20:00）

公式LINE（24時間受付）

https://page.line.me/703vltke?oat__id=33447&openQrModal=true

■屋上ビアガーデンの実施概要

【会場】

秋田市中通一丁目3番5号

秋田キャッスルホテル4階屋上



【期間】

2026年5月28日（木）～9月18日（金）

※定休日：6月・9月毎週月曜、5/31、8/12、8/13



【時間】

月曜～土曜／17:30～21:00（L.O.20:30）

日曜／15:30～19:30（L.O.19:00）

※雨天中止



【早割キャンペーン】

2026年5月28日（木）～6月14日（日）のご来店で基本プランが500円オフ！

一名 6,000円 ⇒ 5,500円



【予約特典】

前日20時までの予約で飲み放題時間無制限！



【前売り券】

一名 6,000円 ⇒ 5,500円 の前売り券は1階フロントにて販売

※販売：5月11日（月）～なくなり次第終了

※有効期間：6月16日（火）～9月18日（金）まで

※当日購入OK