「SHOTEN」ニコンZ用マウントアダプターに最新ファームウェア X・Gマウントレンズの互換性向上や不具合修正など
SHOTEN XTZ
株式会社焦点工房は、SHOTENブランドの電子マウントアダプター「XTZ」および「GXTZ」の最新ファームウェアを5月15日（金）に公開した。
どちらもニコンZマウントカメラ向けの電子接点付きマウントアダプター。今回のアップデートでは、対応レンズの追加や動作の最適化などが盛り込まれている。
SHOTEN XTZ（Ver.1.10）
富士フイルムXマウントレンズをニコンZマウントのカメラで使用するためのマウントアダプター。
更新内容は以下の通り。ニコンZ8との互換性向上 対応レンズの追加（Viltrox AF 28mm F4.5 VCM ASPH ED、Viltrox AF 56mm F1.2 VCM ASPH ED IF、TTArtisan AF 75mm f/2 ED）
SHOTEN GXTZ（Ver.1.03）
こちらは富士フイルムGマウントレンズ（GFXシリーズ用）をニコンZマウントのカメラに装着できるアダプター。
以下の内容が盛り込まれている。GF80mm F1.7 R WR使用時におけるAF性能の最適化、およびMF時に発生していた不具合