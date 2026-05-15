SHOTEN XTZ

株式会社焦点工房は、SHOTENブランドの電子マウントアダプター「XTZ」および「GXTZ」の最新ファームウェアを5月15日（金）に公開した。

どちらもニコンZマウントカメラ向けの電子接点付きマウントアダプター。今回のアップデートでは、対応レンズの追加や動作の最適化などが盛り込まれている。

SHOTEN XTZ（Ver.1.10）

富士フイルムXマウントレンズをニコンZマウントのカメラで使用するためのマウントアダプター。

更新内容は以下の通り。

SHOTEN GXTZ（Ver.1.03）

ニコンZ8との互換性向上 対応レンズの追加（Viltrox AF 28mm F4.5 VCM ASPH ED、Viltrox AF 56mm F1.2 VCM ASPH ED IF、TTArtisan AF 75mm f/2 ED）

こちらは富士フイルムGマウントレンズ（GFXシリーズ用）をニコンZマウントのカメラに装着できるアダプター。

以下の内容が盛り込まれている。

GF80mm F1.7 R WR使用時におけるAF性能の最適化、およびMF時に発生していた不具合