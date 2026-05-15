日本サッカー協会は15日、W杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表した。今回のメンバー構成の特徴を探る。

☆国内組最少3人 海外組が23人で、4大会連続で過去最多を更新。国内組3人は最少でGK早川と大迫、フィールド選手で5大会連続のDF長友が唯一の選出となった。

☆平均27歳 開幕時年齢の平均は27・19歳で、過去4番目の若さ。森保ジャパンとしては前回の27・73歳から若返った。39歳で選出された長友は22年川島と並ぶ日本歴代最年長選出。最年少はFW後藤で20歳（開幕時21歳）。

☆ハイタワー 平均181・3センチ。前回の179・7を上回り、初めて180の大台を超えた。後藤の191センチはフィールド選手の歴代最長身。

☆五輪経由W杯は… 直近の24年パリ五輪日本代表からまさかの選出なし。06年の2人が最少だった。年齢区分でのパリ世代はMF久保やGK鈴木彩ら4人。次の28年ロサンゼルス五輪世代からは塩貝と後藤の2人。

☆ユース＆高体連出身者は同数 ユース出身が過去最多の13人、高体連出身が13人でちょうど半数。98年は全員が高体連出身。22年に初めてユース出身者が上回っていた。

☆新王国神奈川 出身都道府県ではMF遠藤やMF久保らの神奈川が8人で2大会連続最多。DF鈴木淳が岐阜出身者として初選出された。