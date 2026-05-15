ポルノグラフィティが現在、28ヶ所35公演の全国ツアー＜20thライヴサーキット“水”＞を開催中だ。これにともなって最新アーティスト写真が公開となった。

そのビジュアルは、まるで水滴の中に二人がいるような視点で撮影されたもの。“種・水・果実”と題したEPリリース、全国ツアー、そしてアルバムリリースまで、“水”は一連のプロジェクトのド真ん中。「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」──“水“ツアーを経て、草木が芽吹き、果実が実るまでの過程を写真で表現したものだ。

アルバムや楽曲リリース後、それらを引っ提げてツアーを開催することが活動の常となっていたが、今回は未発表新曲を含めた楽曲をツアーで先に披露。会場のオーディエンスの熱気や歓声など様々な想いが種への刺激となり栄養となってアルバム『果実』へと育っていくかたちだ。

約4年ぶりのリリースとなる13thアルバム『果実』はどのような作品になるのか。新ビジュアルの足元に小さく広がる草木が、どのような表現に生まれ変わるのか。蒔かれた種が水に触れ、新たな響きを帯びた果実となって、アルバムが完成する。

■＜20thライヴサーキット “水”＞

3月19日(木) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

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3月23日(月) 大阪・フェスティバルホール

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3月24日(火) 大阪・フェスティバルホール

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3月27日(金) 新潟・新潟県民会館

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4月02日(木) 京都・ロームシアター京都 メインホール

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4月04日(土) 福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール

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4月06日(月) 石川・金沢歌劇座

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4月10日(金) 香川・レグザムホール 大ホール

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4月13日(月) 愛媛・松山市民会館 大ホール

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4月18日(土) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

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4月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

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4月21日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

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4月24日(金) 東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール

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4月26日(日) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

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5月06日(水) 東京・SGCホール有明

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5月08日(金) 広島・広島文化学園HBGホール

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5月09日(土) 広島・広島文化学園HBGホール

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5月15日(金) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

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5月17日(日) 岩手・トーサイクラシックホール岩手 大ホール

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5月19日(火) 宮城・仙台サンプラザホール

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5月20日(水) 宮城・仙台サンプラザホール

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5月29日(金) 三重・三重県文化会館 大ホール

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5月30日(土) 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

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6月03日(水) 鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール

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6月05日(金) 島根・島根県芸術文化センター グラントワ大ホール

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6月09日(火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

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6月10日(水) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

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6月14日(日) 長崎・アルカスSASEBO 大ホール

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6月16日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

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6月17日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

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6月20日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

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6月25日(木) 千葉・市原市市民会館 大ホール

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6月30日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

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7月07日(火) 東京・東京ガーデンシアター

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7月08日(水) 東京・東京ガーデンシアター

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※開場 / 開演時間は変更になる場合がございます

※千葉・兵庫・鳥取・島根公演は振替となりました