女子フィギュアスケートで五輪2大会連続メダル（北京、ミラノ）の坂本花織（26）が13日、地元神戸で引退会見。神戸学院大時代から交際を続けてきた同い年の一般男性と今月5日に結婚したことも発表した。

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今後について坂本は「将来的にコーチ業に専念する。まだ自分が動ける間は、アイスショーに出たり、（スケート）教室もやる予定。もっとスケートを知ってもらうきっかけになれれば」と、当面はコーチ修業にプロスケーター、普及活動にも携わると明かした。

アスリート、指導者に加えて人妻と3つの顔を持つことになるが、三刀流どころか複数の顔を使い分けることになりそうだ。

この日も終始、笑顔を絶やさなかったように、坂本は持ち前の明るい性格から、場をなごますことに長けている。国際大会ではパフォーマンスを発揮できるよう、全選手に声掛けするなど、リラックスした雰囲気づくりを怠らなかった。3回転半ジャンプなどの大技に頼らず、表現力や演技力、安定した滑りを武器に世界と渡り合ってきただけに、現役時代からスケーティング理論には定評があり、テレビ局からは解説者としての適性を高く評価されているという。

さらに、思ったことを素直に言葉にするタイプでもあり、時に歯に衣着せぬ発言は、ワイドショーなどのコメンテーターとしての将来性もありそうだ。

坂本は会見で「（練習を見ていて）自分も（ジャンプを）跳びたいというのはある」と現役への未練も口にしたものの、今後はママになったとしても活躍の場が増えるかもしれない。

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そんな三浦と木原は今後、カネに困ることはないだろう。プロ転向したことで早くも「浅田真央超え」の衝撃的なギャラを叩き出しているからだ。いったいそれはいくらなのか。●関連記事 【もっと読む】りくりゅう プロ転向で衝撃の「ギャラ」が発覚 では、それらについて詳しく報じている。