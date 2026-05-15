4月15日、「お仏壇のはせがわ」で知られる株式会社はせがわが、西日本エリアでのテスト導入が好調だった定額サービス「買わないお仏壇『tutumuプラン』」を東日本エリアでも順次展開すると発表しました。

これまで西日本エリアの25店舗で展開していましたが、東日本エリアの26店舗が加わったことで合計51店舗でtutumuプランを展開することになります。

月額990円（税込）から利用可能、支払いは一括・月額・年額から選択、利用期間は1〜4年間のいずれか、対象商品は全て新品といったところがtutumuプランの主な特徴となっています。

【WebCM】買わないお仏壇「tutumuプラン」60秒篇【お仏壇のはせがわ】（YouTube）

https://youtu.be/nX1vbxas67Y



同社の担当者にさらなる話を聞いてみました。

tutumuプラン発売に至った経緯

近年、終活や供養を取り巻く環境や価値観の変化により、「大切な人を供養したい」という気持ちはありながらも、お仏壇の購入をためらう方が増えています。

ある企業様のデータを分析したところ、ご葬儀を終えた後お位牌のみを購入し、お仏壇は購入しない層が1割以上もおられることが分かっています。

その背景には、「子どもに迷惑をかけたくない」「後継ぎがいない」「将来の処分が不安」などといった、お仏壇を所有することへの心理的・実務的なハードルがあります。

当社は「手を合わせる機会の創造」という理念のもと、こうしたご不安や心配事を解消する選択肢として、必要な期間だけ安心してご利用いただける新サービスを導入することを決めました。

tutumuプランのメリット/デメリット

メリットは「自己完結」できる安心感、経済的なハードルの低さ、ライフスタイルの変化に強いの3つです。

ご自身の代で契約を終え、返却（解約）することができるため、「子どもに迷惑をかけたくない」などの将来的な不安を解消できます。（2025年10月の当社調べによると首都圏では50％以上の方が「お仏壇の将来的な処分」に不安を抱いています）

月額990円（税込）からご利用可能であり、ご利用商品はすべて新品のお仏壇と経済的なハードルが低くなっております。

高齢者施設への入居やお引越や実家じまい後の一時的なご利用など、お客様の状況に合わせて利用期間（1〜4年）を選択いただけます。また、買取りや解約はいつでもお申込可能です。

デメリットのほうは利用商品の限定、途中解約時の費用、長期利用の際の料金といったところでしょうか。

現在ご利用いただける商品はモダン仏壇のみであり、金仏壇などの伝統的なお仏壇は対象外となっています。（ご利用商品は、ご契約状況を踏まえつつ検討してまいります）

まずは初回利用期間（1〜4年）をご利用いただきます。返却（解約）はいつでもお申込可能ですが、初回利用期間途中の場合、別途解約料を承ります。

長期間ご利用いただく場合、最終的な支払い総額が購入金額を上回る可能性がございます。ただし、初回利用期間を経過した場合は解約料が不要になる為、お客様のご事情に応じてご選択いただけます。

東日本エリアでの現状は

2026年4月から首都圏を中心とした東日本エリア26店舗への展開を開始いたしました。この度の展開拡大は、先行導入した西日本エリアでの好調な反応を受けて決定いたしました。

4月20日に本サービスをローンチし、現在はその認知獲得を目指して情報発信に注力しているところです。

加入者からの声

「高齢者施設に入居することになり、その期間だけ手を合わせられる場所が用意できてよかった」「故人の治療費や葬儀代、お布施など一度に多くの費用がかかり、仏壇の購入を保留にしていた」「自分が亡くなった後の仏壇処分や家の整理を子どもにお願いすることがどうしても不安だった」「主人を祀る仏壇がないことがずっと気がかりだったので、このサービスと出会えてよかった」といったお声をいただいております。

今後の見通しは

本サービスは導入したばかりのため、まずは皆様に知っていただくことが最優先だと考えております。

住環境の変化（実家じまいやマンションへのお引越など）などを背景として、「必要な期間だけ手を合わせられる場所があれば」と考えるお客様のニーズは少なくないと考えており、まずは新しいご供養の選択肢があることを広くご提案してまいります。

加速する「お墓離れ」や「仏壇離れ」

お墓と同様に、お仏壇についても「所有」することのハードルは高まっていると感じています。しかし、「供養したい」「手を合わせたい」という、故人様を大切に想う、その想い自体が薄れているわけではありません。

当社は、従来の「お仏壇は受け継ぐもの」という前提が、現代のライフスタイルに合わなくなってきたことが「仏壇離れ」の本質ではないかと捉えております。

そこで当社は、皆さまの日常に祈りの空間をお届けしたいとの想いから、本サービス（新しい選択肢）を導入するに至りました。

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「買わないお仏壇『tutumuプラン』」対象商品（一部抜粋）

お仏壇：

現代の住環境やライフスタイルに配慮したコンパクト、かつモダンなデザインのお仏壇を中心にラインナップ。限られたスペースにも設置しやすく、リビングなど日常空間に自然に溶け込む商品が35種類。

下台・仏具セット：

設置スペースや用途に応じて選べる下台や、必要な仏具一式を揃えたセット商品。お仏壇と組み合わせることで統一感のある空間づくりが可能。要望や利用シーンに応じて月額605円（税込）から。

tutumuプラン公式サイト

https://www.hasegawa.jp/pages/tutumu[リンク]

※画像提供：株式会社はせがわ

(執筆者: 6PAC)