鈴木京香主演『キリコのタクト〜YELL〜』10.2公開決定 追加キャストに藤原大祐・小泉今日子
鈴木京香主演映画『キリコのタクト〜YELL〜』の公開日が10月2日と決まった。また、追加キャストとして、藤原大祐、小泉今日子の出演が発表された。
【写真】映画『キリコのタクト〜YELL〜』ムビチケカードが発売決定
いきものがかりのヒット曲「YELL」をモチーフにした本作は、伝説の音楽教師と悩める若者たちとの絆と愛を描く物語。神奈川県厚木市の市制70周年記念事業のひとつとして、「YELL」のミュージックビデオの撮影地でもある厚木市内でオールロケを敢行した。
主演の鈴木京香は、タクトに生徒を輝かせる魔法が宿るといわれる伝説の高校音楽教師を演じる。また、厚木市にゆかりのあるキャストも多数参加している。
鈴木が演じる原田貴理子は、生徒を輝かせる“魔法のタクト”を持つ伝説の音楽教師。しかし、突然退任し失踪してしまったという。教え子で音楽雑誌記者の北村翔は、当時の合唱仲間と恩師の記憶をたどりながら、取材を通してその謎に迫っていく。
追加キャストとして、貴理子の教え子で音楽雑誌記者の北村翔役に藤原大祐。北村の上司で、北村に伝説の音楽教師の取材を促す編集長・横澤恵美を演じるのは厚木市出身の小泉今日子。
二人が働く小さな音楽出版社が発行する雑誌「音楽ジャーナル」の特集企画「伝説の音楽教師」で、全国合唱コンクールで数々の賞を受賞し、「優勝請負人」とまで呼ばれた貴理子を取り上げることになるところから物語が始まる。
謎に満ちた貴理子を探す旅のきっかけとなる二人のやりとりは、この物語で重要なパートを担っている。
北村役の藤原は、合唱シーン以外でも歌声を披露。独特な歌声で心に直接語りかけてくる感情のこもった歌唱シーンは見どころだ。
小泉今日子は、1月から行っていた還暦記念ツアーが2026年は休養期間に入ることが、4月末、オフィシャルサイトにて発表された。そんな中、本作は俳優・小泉今日子の“今”をスクリーンでしっかり目に収めることができる貴重な機会となっている。
藤原大祐と小泉今日子からコメントも到着。
藤原大祐は「北村翔（きたむら しょう）は、音楽雑誌社に勤める記者であり、キリコ先生の教え子の一人です。僕も学生時代、合唱部に所属していて、自分にとってのキリコ先生のような存在がいたので、物語に思い出を重ねていました。記者でありながらミュージシャンとして生きる姿にも、どこか自分を重ねてしまいます。鈴木京香さん演じる原田貴理子先生のエネルギッシュな指導が、作品全体に確かな希望を灯しているように感じました」とコメント。
小泉今日子は「我が故郷、厚木を舞台にした映画の誕生です。ハラハラ、ドキドキしながら公開を待つ私です。『キリコのタクト』全ての関係者のみなさまに感謝。あ、編集長役で出演もさせていただいてます」としている。
6月5日より本作のムビチケカードが発売される。劇中に登場する厚木市の七沢森林公園のデザインがあしらわれている。
映画『キリコのタクト〜YELL〜』は、10月2日より全国公開。
【写真】映画『キリコのタクト〜YELL〜』ムビチケカードが発売決定
いきものがかりのヒット曲「YELL」をモチーフにした本作は、伝説の音楽教師と悩める若者たちとの絆と愛を描く物語。神奈川県厚木市の市制70周年記念事業のひとつとして、「YELL」のミュージックビデオの撮影地でもある厚木市内でオールロケを敢行した。
鈴木が演じる原田貴理子は、生徒を輝かせる“魔法のタクト”を持つ伝説の音楽教師。しかし、突然退任し失踪してしまったという。教え子で音楽雑誌記者の北村翔は、当時の合唱仲間と恩師の記憶をたどりながら、取材を通してその謎に迫っていく。
追加キャストとして、貴理子の教え子で音楽雑誌記者の北村翔役に藤原大祐。北村の上司で、北村に伝説の音楽教師の取材を促す編集長・横澤恵美を演じるのは厚木市出身の小泉今日子。
二人が働く小さな音楽出版社が発行する雑誌「音楽ジャーナル」の特集企画「伝説の音楽教師」で、全国合唱コンクールで数々の賞を受賞し、「優勝請負人」とまで呼ばれた貴理子を取り上げることになるところから物語が始まる。
謎に満ちた貴理子を探す旅のきっかけとなる二人のやりとりは、この物語で重要なパートを担っている。
北村役の藤原は、合唱シーン以外でも歌声を披露。独特な歌声で心に直接語りかけてくる感情のこもった歌唱シーンは見どころだ。
小泉今日子は、1月から行っていた還暦記念ツアーが2026年は休養期間に入ることが、4月末、オフィシャルサイトにて発表された。そんな中、本作は俳優・小泉今日子の“今”をスクリーンでしっかり目に収めることができる貴重な機会となっている。
藤原大祐と小泉今日子からコメントも到着。
藤原大祐は「北村翔（きたむら しょう）は、音楽雑誌社に勤める記者であり、キリコ先生の教え子の一人です。僕も学生時代、合唱部に所属していて、自分にとってのキリコ先生のような存在がいたので、物語に思い出を重ねていました。記者でありながらミュージシャンとして生きる姿にも、どこか自分を重ねてしまいます。鈴木京香さん演じる原田貴理子先生のエネルギッシュな指導が、作品全体に確かな希望を灯しているように感じました」とコメント。
小泉今日子は「我が故郷、厚木を舞台にした映画の誕生です。ハラハラ、ドキドキしながら公開を待つ私です。『キリコのタクト』全ての関係者のみなさまに感謝。あ、編集長役で出演もさせていただいてます」としている。
6月5日より本作のムビチケカードが発売される。劇中に登場する厚木市の七沢森林公園のデザインがあしらわれている。
映画『キリコのタクト〜YELL〜』は、10月2日より全国公開。