ロックバンド「Suchmos」が14日、KT Zepp Yokohamaで新体制では初となる全国ツアーの初日公演を行った。

今年2月にベースの山本連が正式加入して初となる本ツアー。2020年にパンデミックの影響で中止となった対バンツアーのリベンジ公演となっており、シンガーソングライターの藤井風など、同バンドがリスペクトする豪華アーティストを各公演のゲストに招いている。

この日はラッパーのIOがゲスト出演。ボーカルのYONCEは「今日は初日横浜です。きてくれて本当にありがとう。そしてなにより出演を快諾してくれたIOくんと彼のバンドに拍手を。バンドとロックとヒップホップ、僕ははっきり言って全て同じだと思っています。この空間にその様々なジャンルのお客さんが、ぐちゃぐちゃに混ざってるのが本当に見ていて気持ち良いです。ぜひ楽しんで帰ってもらいたいと思います」と呼びかけた。

ライブでは「STAY TUNE」や「MINT」といった代表曲に加えて未発表の新曲も披露し、進化し続ける新たなSuchmosサウンドで観客を魅了。また、アンコールのMCで、全国ワンマンアリーナツアー「SuchmosBAY SIDE TOUR 2027」の開催を発表した。本ツアーは、2027年3月から宮城県ゼビオアリーナ仙台、神奈川県Kアリーナ横浜、福岡県マリンメッセ福岡B館、兵庫県GLION ARENA KOBEと4都市の港にゆかりのある地域を巡るツアーとなっている。