

超特急

先日東京ドーム2Days公演を発表した超特急が、23rd Single『ガチ夢中！』で「オリコンデイリーシングルランキング」（2026年5月12日付）で1位を獲得し、あわせて自身初のCD売上でハーフミリオン（SoundScan Japan調べ）を達成した。

【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオ

Billboard JAPANより発表された2026年5月11日〜5月12日集計のSoundScan Japan CDシングル売上レポートによると、23rd Single『ガチ夢中！』が、発売日前にも関わらず55万3209枚もの売り上げを記録し、ハーフミリオンの偉業を成した。超特急がハーフミリオンを達成したのは本作が初となり、今年11月の東京ドーム2Days公演に向けた躍進が伺える。

あわせてタイトル曲「ガチ夢中！」がTikTokでも注目を集めている。先んじて4月に公開された短尺音源がダンスバイラルを起こし、発売前にTikTok 音楽チャート「バイラル50」にランクイン。TikTokでもトレンドインフルエンサーや安田大サーカスの団長安田氏、くまモンなど著名人がこぞってダンスチャレンジを投稿し、更なる持ち上がりが期待される。

また各種ストリーミングチャートでは、Spotify「急上昇チャート」2位、AWA「リアルタイム急上昇楽曲トップ100」2位、YouTube 「急上昇 最新」ランキング3位、LINE MUSIC「リアルタイムランキング」4位、Amazon Music「人気度ランキング（アルバム）」、mu-mo 「ダウンロードリアルタイムランキング」3位など各種ランキングを席巻。

11日に公開された「ガチ夢中！」MVも、公開から僅か3日で100万回再生を達成。YouTube JAPAN「急上昇 最新」ランキング3位、「急上昇中の音楽」チャートで6位にランクインするなど、「ガチ夢中！」の盛り上がりを加速させている。

「ガチ夢中！」は、“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す、疾走感あふれる超特急流の応援ソング。“好き”という気持ちを燃料に、夢中になって何かに挑むすべての人へ向け超特急が熱量高くエールを送る。