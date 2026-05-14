「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが13日に公式X（旧ツイッター）を更新。カニラーメン店「かにを」を巡る問題について声明を出した。

こめおは食品偽装疑惑について「中国産使ってます」と説明。インドネシア産やタイ産も使用しており、国産のソフトシェルクラブは供給量の面で難しいとした。能登産や加能ガニは使っておらず、北海道のオオズワイガニは出汁（だし）に使用。誤情報によるグーグルのレビュー荒らしに対しては、事実確認を求めた。また、ラーメンはムスリム向けで今後は世界に挑戦したいと語っていた。

しかし、ムスリム向けとしているにもかかわらず、店舗にアルコールの含まれるみりんの箱が積まれている画像が拡散され、またもネット上で物議に。この件について、こめおは「みりんの箱で配送されたところ切り抜かれるて、揚げ足とってくるのは構わないんだけど、もう何かいってやろうと必死すぎだよ笑」と投稿。

また「業者からそれぞれ単品で注文した時の段ボール箱に使われた段ボール箱がみりんって記載あったから、みんなお前隠れて酒使ってるんかってなってるけど、大丈夫、使ってないよ笑 あとそんな杜撰でハラル認証取れないよ笑」「訂正 ハラル認証×→ムスリムフレンドリー◯」と説明していた。