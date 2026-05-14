「静かだと思ったら…」4歳と1歳の兄弟のほっこりする瞬間を捉えた動画がTikTokで話題になりました。静かにしているときは何かやらかしていることが多いというふたり。ママも思わず拍子抜けしてしまった、兄弟の心温まる光景に「お兄ちゃん優しい…！」「涙出た」と反響が寄せられています。



【動画】弟くんはお兄ちゃんを背もたれに！

ママが家事をしている間、リビングでテレビを見ていた長男くんと次男くん。あまりの静けさを不思議に思ったママが、こっそりと撮影しながらリビングへ向かうと…？



そこには、子ども用の椅子に座る長男くんと、長男くんの両足の間にすっぽりと収まり、そのまま眠ってしまった次男くんの姿が…！長男くんにもたれかかりながら、器用に眠る次男くんはとても気持ちが良さそう。ペロっと舌を出しながら、少し照れくさそうな長男くんも愛らしく映ります。



次男くんの背もたれになり、身動きが取れなくなった長男くん。思わず笑ってしまう長男くんの姿に、ママも「にぃにも笑うしかないw」とテロップを添えます。恥ずかしそうに笑う長男くんは、幼いながらもとても立派なお兄ちゃん…！



ママの抱っこで、無事に布団へと移動した次男くん。今度は愛犬のゆめちゃんが寄ってきて、次男くんの隣へピタリとくっつき、一緒に眠ります。動画は、かわいらしい次男くんとゆめちゃんの寝顔で締められました。



動画を投稿したママ（@soda_family5）に話を聞きました。長男くんと次男くん、そして4月に生まれた長女ちゃん、3人のお子さんの子育てをされています。



ーー動画を撮影していたときの、ママのお気持ちを教えてください。



「静かなときは、だいたい何かやらかしているので（笑）。『今回は何か…』と、おそるおそるのぞきました。まさか寝ていると思っていなかったので、拍子抜け！兄にもたれかかる姿に、ほっこりしました」



ーー長男くんは、普段から頼れるお兄ちゃんでしょうか？



「普段からよく気をつかう、面倒見の良い優しいお兄ちゃんだと思います」



ーー長男くんと次男くん、ママから見たふたりの関係性は？



「ケンカするときもありますが、なんだかんだでいつも兄ちゃんについて回って、真似したがる次男と、気にかけてあげる長男。日に日に、ふたりだけの絆が深まっています」



Instagram（@soda_family5）では、優しい長男くんと、お兄ちゃんが大好きな次男くん、愛犬のゆめちゃん、生まれたばかりの長女ちゃんの微笑ましい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）