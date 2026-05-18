「乗り遅れてしまう」投資家が急増？S&P500オプション取引が記録的水準に。「不安定化する可能性がある」株式市場の行方
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YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【株式市場】これはサインか！米国株オプション取引が記録的高水準！オプション取引の仕組みと、今後の株式市場への影響」を公開した。
アメリカの主要株価指数であるS&P500のオプション取引が1日で2.6兆ドルに達し、過去最高を記録した背景と、今後の株式市場に与える影響について解説した。
モハP氏はまず、5月7日にS&P500のオプション取引が日本円で400兆円を超える規模に達したことに触れ、その仕組みについて解説を展開した。
株価が上昇を続ける中で「高値掴みをしたくないけど買わないと乗り遅れてしまう」という心理が働く際、損失を限定しつつ利益を狙える「コールオプションの買い」が用いられると語る。
投資家からコールオプションの注文を受けた投資銀行は、リスクをヘッジするために先物を購入する。
株価が上昇すればするほど、投資銀行はヘッジのための先物買いを増やすことになり、これがさらに株価を押し上げる要因になると指摘した。
しかし、一度株価が下落に転じると、ヘッジの必要がなくなった投資銀行による大量の先物売りが発生する危険性を孕んでいる。
この記録的なオプション取引の急増について、モハP氏は市場のボラティリティが高まっている証拠であり、「株式市場が急騰しすぎているんじゃないか」という見方を示した。
一方で、高値警戒感から投資を控えた人々が収益機会を逃してきた過去にも言及。
著名投資家のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが3970億ドルもの現金を抱え、投資を見送っている状況が機会損失であるとの指摘があることも紹介し、現時点では全力で投資をした人が成功している結果になっていると述べた。
もちろん、AIや半導体関連企業の成長に基づく株高であり、ファンダメンタルズから乖離していないという見方もある。
それでもモハP氏はオプション市場の動向を踏まえ、「今後非常に不安定化する可能性があるんじゃないか」と警告する。
上げ相場の中でいつまで株価が上がるかを予想するのは難しく、現在の相場が転換点に差し掛かっている可能性を示唆し、投資家の知的好奇心を刺激する形で動画を締めくくった。
アメリカの主要株価指数であるS&P500のオプション取引が1日で2.6兆ドルに達し、過去最高を記録した背景と、今後の株式市場に与える影響について解説した。
モハP氏はまず、5月7日にS&P500のオプション取引が日本円で400兆円を超える規模に達したことに触れ、その仕組みについて解説を展開した。
株価が上昇を続ける中で「高値掴みをしたくないけど買わないと乗り遅れてしまう」という心理が働く際、損失を限定しつつ利益を狙える「コールオプションの買い」が用いられると語る。
投資家からコールオプションの注文を受けた投資銀行は、リスクをヘッジするために先物を購入する。
株価が上昇すればするほど、投資銀行はヘッジのための先物買いを増やすことになり、これがさらに株価を押し上げる要因になると指摘した。
しかし、一度株価が下落に転じると、ヘッジの必要がなくなった投資銀行による大量の先物売りが発生する危険性を孕んでいる。
この記録的なオプション取引の急増について、モハP氏は市場のボラティリティが高まっている証拠であり、「株式市場が急騰しすぎているんじゃないか」という見方を示した。
一方で、高値警戒感から投資を控えた人々が収益機会を逃してきた過去にも言及。
著名投資家のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが3970億ドルもの現金を抱え、投資を見送っている状況が機会損失であるとの指摘があることも紹介し、現時点では全力で投資をした人が成功している結果になっていると述べた。
もちろん、AIや半導体関連企業の成長に基づく株高であり、ファンダメンタルズから乖離していないという見方もある。
それでもモハP氏はオプション市場の動向を踏まえ、「今後非常に不安定化する可能性があるんじゃないか」と警告する。
上げ相場の中でいつまで株価が上がるかを予想するのは難しく、現在の相場が転換点に差し掛かっている可能性を示唆し、投資家の知的好奇心を刺激する形で動画を締めくくった。
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