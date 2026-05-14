次回5月20日（水）25:35〜放送 eスポーツやゲーム関連のホットな現場からその熱量をお伝えする日本テレビ「潜入！ゲーム特報部」（毎月1回放送・50分番組）。

5月20日（水）の放送は「KONAMIに潜入！」。佐藤流司、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）、ゲームキャスター・岸大河 4人の特報部員が、お揃いの“潜入コーデ”に身を包み向かった先は、昨年竣工したばかりのKONAMIグループの次世代拠点「コナミクリエイティブフロント東京ベイ」。

この社屋でのミッションは、6月にリリースされるeFootball最新作「eFootball Kick-Off!」、さらに2月にダウンロード版がリリースされた「スーパーボンバーマン コレクション」の特報をリポートすること。プロデューサーに制作秘話をうかがったり貴重な資料などを見せていただいた他、屋内スタジオ「esports TOKYO BAY studio」で12.5ｍ×6ｍの大モニターに映しながらゲームを体験。新たに「eFootball Kick-Off!」に追加された初心者や子供たちもより楽しめる「かんたん操作」や「スーパーボンバーマン コレクション」に搭載された「ボスラッシュ」の面白さを堪能する。

今回、特報部員たちは、プロデューサーからどんなレアな情報を聞き出せたのか？あのサッカー選手にまつわるエピソードなど、ぜひご注目！

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