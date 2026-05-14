軽SUVらしさとスポーティさを両立した意欲作

軽自動車といえば、日常での使いやすさや燃費性能を重視したモデルが多く、デザイン面では堅実な方向にまとめられることが少なくありません。そんな中で、遊び心を前面に押し出し、多くのファンを獲得した存在がスズキの「ハスラー」です。街中での扱いやすさとSUVらしい雰囲気を両立したこのクルマは、アウトドアブームとも重なり、登場以来高い人気を維持してきました。

特に2020年のフルモデルチェンジ以降は、従来の親しみやすさを残しながらも質感を向上させ、軽クロスオーバー市場を代表する1台として存在感を放っています。しかし、ハスラーには市販モデルとは別に、さらに大胆な方向性を示したコンセプトカーが存在していたことをご存じでしょうか。

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そのモデルこそ、2013年に公開された「ハスラークーペ」です。この車両は同年秋の「第43回東京モーターショー」で披露され、翌2014年1月に発売予定だった初代ハスラーと並んで展示されていました。

初代ハスラー自体、「アクティブなライフスタイルに似合う軽クロスオーバー」をテーマとして開発されていましたが、ハスラークーペはそこからさらにデザイン性を強調したモデルでした。実用性だけではなく、“見た目の楽しさ”を前面に押し出した提案だったのです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1630mm、ホイールベース2425mmで、軽自動車規格にしっかり収まっていました。ただし全高はベース車より35mm低く設定されており、この絶妙な差によって、通常の軽SUVにはない流れるようなシルエットが生み出されていました。

特に特徴的だったのはルーフラインです。後方へ向かってなだらかに下がるデザインは、まさにクーペスタイルそのもの。軽自動車でありながらスポーティな雰囲気を漂わせ、一般的な軽SUVとは明確に異なる個性を放っていました。

もちろん、見た目だけを優先したモデルではありません。最低地上高は最大180mmを確保し、15インチタイヤを装着。初代ハスラーが持っていた悪路走破性への配慮もしっかり受け継がれていました。アウトドアシーンでも活躍できそうな力強さを残しつつ、スタイリッシュさを融合していた点が、このクルマの大きな魅力だったといえます。

エクステリアには専用装備も数多く採用されていました。フロントにはブラック塗装のバンパーガーニッシュを装着し、「HUSTLER」のアルファベットエンブレムを配置。当時のベース車にはなかった演出で、コンセプトカーならではの特別感を際立たせていました。

展示車両はレッドのボディにホワイトルーフを組み合わせた2トーン仕様で、会場でも強いインパクトを放っていたようです。アルミホイールにもレッドアクセントが加えられ、細部まで統一感が追求されていました。

さらにユニークだったのが後席ドアの処理です。ドアハンドルをピラー部分に隠すことで、一見すると2ドアクーペのように見えるデザインとなっていました。軽自動車でここまでスタイルを優先した提案は珍しく、スズキの挑戦的な姿勢が感じられる部分です。

リアには大型スポイラーも装着され、スポーティさを強調。全体として完成度は非常に高く、市販化を期待する声も少なくありませんでした。しかし、最終的にこのモデルが販売されることはありませんでした。

理由としては、やはり軽自動車市場の特性が大きかったのでしょう。軽自動車は日常の移動手段として使われることが多く、後席の乗りやすさや荷室の使い勝手など、実用面が重視される傾向があります。クーペ風デザインは見た目こそ魅力的ですが、その分居住性や利便性に影響が出やすく、市場性とのバランスが難しかったのかもしれません。

実際、似た方向性を持つモデルとしてホンダの「N-BOXスラッシュ」がありました。2014年に登場したこの車種は、ベースの「N-BOX」からスライドドアを省略し、デザイン重視の仕上がりとなっていましたが、2020年には販売終了となっています。この流れを見る限り、軽自動車市場ではやはり個性以上に実用性が求められる現実があるのでしょう。

ただ、ハスラークーペで示されたアイデアは無駄になったわけではありません。スズキは2015年1月、「ハスラー Jスタイル」を追加しています。この特別仕様車には、HUSTLERエンブレムやホワイトルーフとの2トーンカラーなど、ハスラークーペを思わせるデザイン要素が取り入れられていました。つまり、コンセプトカーとして終わったものの、そのエッセンスは後の市販モデルへ確かに受け継がれていたのです。

ネット上でもハスラークーペについては今なお話題になることがあり、「これ本当に市販してほしかった」「軽でクーペ風ってかなり新鮮だった」「今見てもデザインが古く感じない」「普通のハスラーよりこっちが好み」「アウトドア感とスポーティさの両立が絶妙」「軽SUVなのにオシャレだった」「今出せば人気出そう」「スズキはこういう遊び心が上手い」といった声が見られます。現在でも印象に残っている人が多いことからも、このモデルが強い個性を持っていたことは間違いありません。

市販化には至らなかったものの、ハスラークーペは単なる参考出品車ではなく、軽自動車の可能性を広げようとした意欲的な1台でした。実用性が重視されるカテゴリーだからこそ、こうした挑戦的なモデルは今でも特別な存在として語り継がれているのかもしれません。