第2子妊娠中の歌手・倖田來未（43）が最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】第2子妊娠中の姿や家族ショット（複数カット）

2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル、KENJI03（41）との結婚を発表し、13歳の長男を育てている倖田。Instagramでは、親子で顔を寄せ合う息子の顔出しショットなど、仲むつまじい家族の様子をたびたび紹介してきた。

2026年3月30日には約14年ぶりの妊娠となる第2子妊娠を公表。4月24日に更新したInstagramで全身ショットを公開すると、「ギャル可愛い」「くぅちゃん久しぶりに見れてうれしかった。元気そうで安心したよ」などのコメントが寄せられていた。

最新ショットに「こんなカッコいいかわいいママ自慢だ」などの声

5月11日の投稿では「気圧できのうは頭痛でやられてましたが…」と体の不調を明かしつつ、母の日にお花をもらったことも報告。カメラに向かってほほ笑む最新ショットを披露した。

この投稿には「無理せずに体を大切にしてほしいです」「こんなカッコいいかわいいママ自慢だ」「2人目誕生も楽しみですね!!」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）