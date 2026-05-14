女優で歌手の菊池桃子（58）が13日、自身のインスタグラムを更新。8歳年上の元官僚夫とのゴールデンウイークの米国旅行ショットを公開した。

「まさかセドナに来られるなんて」とセドナでの記念ショットを公開。「大人になってから、自然と触れ合う時間に深く心を動かされるようになりました」とつづった。

続く投稿で「アメリカへは長めの日程で、サンディエゴの景色も満喫しました。サンディエゴは夫の仕事の見学が目的でしたが途中の1日、現地のお姉さんのように明るく素敵な女性がサンディエゴ散策に連れて行ってくれたのです」と記し、「PrivateTrip」「アメリカ」「サンディエゴ」「コロナド」と添えた。

さらに「今年の誕生日は、UCSD（カリフォルニア大学サンディエゴ校）に伺っていました」と誕生日も現地で迎えたことを告白。「お知り合いの皆さまから、お花やケーキ、そしてハッピーバースデーソングでお祝いしていただきました。海外で迎える初めての誕生日。幸せな時間でした」とつづった。

また「サンディエゴから移動した週末。カリフォルニア州の北にある“シャスタ山”へ」と菊池。「ずっと憧れていた、自然豊かなネイティブ・アメリカンの聖地です。心が解放される大自然です」と満喫。「リトリート、シャスタ山、大自然、癒しの時間、アメリカ旅 PrivateTrip 優しい気持ちになりました」とした。

菊池は元内閣審議官の新原浩朗氏と19年に再婚。前夫、プロゴルファーの西川哲との間に1男1女をもうけている。