◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

ドジャースのサンティアゴ・エスピナル内野手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に「9番・三塁」で先発出場。3回の第1打席で今季1号本塁打を放った。

3回、先頭で打席に入ると、相手先発・レイの直球を捉え、左中間スタンド最前列に運んだ。今季初本塁打が貴重な先制点となり、ドジャースタジアムは熱狂した。

この日は正三塁手・マンシーがスタメンから外れたため、8日（同9日）のブレーブス戦以来、スタメン出場。本塁打はレッズ時代の24年8月30日（日本時間31日）ブルワーズとのダブルヘッダー第1試合以来、2年ぶりとなった。伏兵の一発にNHK BSで解説を務めた伊東勤氏は「起用が当たりましたね」と語った。

この一発で勢いづくと、この日、投手専念の大谷に代わって1番に入ったベッツが右腹斜筋負傷から復帰後3試合目で初アーチとなる3号ソロ。レイのカーブを捉えて同じく左中間スタンドに運んだ。

この一発にも伊東氏は「これで（ドジャースは）乗っていかないといけないですね」と解説した。先発の大谷にとっては心強い2発となった。