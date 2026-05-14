ダイドーリミテッド<3205.T>＝６日ぶりに急反発。一時９７円高の７５９円と値幅制限上限まであと３円に迫った。アパレルメーカー中堅で自社ブランド「ニューヨーカー」やライセンスブランド「ブルックスブラザーズ」を主力に展開を図っている。Ｍ＆Ａ戦略にも長じ、今期は買収子会社の貢献もあって業績変貌が見込まれている。１３日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は営業利益段階で前期比４倍の１５億円を見込んでおり、これがポジティブサプライズとなった。同社はアクティビストのストラテジックキャピタルの圧力で２５年３月期に劇的に配当を引き上げマーケットでも話題となった経緯があるが、ストラテジックキャピタルが同社株売却後、配当１００円から５０円に半減（２６年３月期）させた。しかし、それでも配当利回りは時価換算で６．６％台と際立って高い。２７年３月期も収益急拡大見通しと合わせ、５０円配を継続することで物色人気を助長する格好となっている。



ワイエイシイホールディングス<6298.T>＝急速人気化。半導体製造装置や液晶製造装置などメカトロニクス分野を深耕、パワーデバイスの製造工程で不可欠な独自のレーザービーム技術にも注目が集まっており、レーザービームを使った熱処理加工装置であるレーザーアニール装置の大型受注などが収益に貢献している。そうしたなか、１３日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、期ずれ案件の計上効果も反映して営業利益段階で前期比２．５倍化となる３３億円を見込んでおり、これが株価を強く刺激した。更に、年間配当も前期実績から５円増配となる４５円を計画しており、配当利回りは時価換算で３．２％前後と高く、インカムゲイン評価の買いも誘導している。



ユニオンツール<6278.T>＝ストップ高、上場来高値圏を舞う。プリント配線板用超硬ドリル（ＰＣＢドリル）で世界トップシェアを誇るが、生成ＡＩ関連を中心とした需要創出で収益は会社側の想定を上回る好調に推移している。１３日取引終了後に２６年１２月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１００億円から１３０億円（前期比４９％増）に大幅増額した。増額前の段階で連続ピーク利益更新が見込まれていたが、そこから更に３割も上乗せされる形となっている。同社の株価は年初から既に２倍以上の上昇パフォーマンスを演じていたが、足もとの業績修正を受け投資資金の攻勢が改めて加速している。



Ｊ－ＭＡＸ<3422.T>＝カイ気配。ホンダ系の自動車部品会社でプレス成型部品を主力に手掛ける。新機種立ち上げに伴う金型設備などの販売好調が売り上げを押し上げているほか、経営構造改革に取り組み、利益率の改善が急だ。１３日取引終了後に発表した２６年３月期の営業利益は１８億５８００万円（前の期は１９００万円）と急回復、続く２７年３月期は２４億円（前期比２９％増）を見込んでいる。業績改善を背景に株主還元も強化し、前期の年間配当を従来計画に１円上乗せした５円とするほか、今期はそこから３円増配となる８円を計画。これを手掛かり材料に短期筋の攻勢に火が付いた。



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出所：MINKABU PRESS