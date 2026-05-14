日本ドライがＳ高カイ気配、ＡＬＳＯＫとカーライルによるＴＯＢ価格３７３０円にサヤ寄せ

日本ドライケミカル<1909.T>がカイ気配となっている。ＡＬＳＯＫ<2331.T>が１３日の取引終了後に、米投資ファンドのカーライル・グループ＜CG＞との共同出資会社が日本ドライの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の３７３０円にサヤ寄せする格好となっている。



ＡＬＳＯＫは現在、日本ドライ株式の１６．４１％を所有しており、今回の非公開化により人材基盤の強化と組織の高度化などを推進するのが狙い。買い付け予定数は２２４０万３８７２株（下限１３４６万５７００株、上限設定なし）で、買付期間は５月１４日から６月２９日までを予定。ＴＯＢ成立後、日本ドライは所定の手続きを経て上場廃止となる見込みで、これを受けて東京証券取引所は１３日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定している。なお、日本ドライはＴＯＢに関して賛同の意見を表明するとともに、株主に対して応募を推奨している。



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出所：MINKABU PRESS