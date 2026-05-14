１３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６７ドル安 ナスダックは最高値更新 １３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６７ドル安 ナスダックは最高値更新

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１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６７．３６ドル安の４万９６９３．２０ドルと４日ぶりに反落した。４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が市場予想を上回る伸びとなり、インフレ懸念が強まった。年内の利上げの可能性が意識され、全体相場の重荷となった。ハイテク関連株の一角が買われ、ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。



セールスフォース＜CRM＞やホーム・デポ＜HD＞が売られ、ＩＢＭ＜IBM＞やビザ＜V＞が軟調に推移した。半面、イーライ・リリー＜LLY＞がしっかり。フォード・モーター＜F＞やウルフスピード＜WOLF＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は３１４．１４ポイント高の２万６４０２．３４と反発した。アルファベット＜GOOG＞やエヌビディア＜NVDA＞、テスラ＜TSLA＞が値を上げ、メタ・プラットフォームズ＜META＞が堅調。ネクストパワー＜NXT＞やアルテリス＜AIP＞、ネビウス・グループ＜NBIS＞が急伸した。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開だった。



出所：MINKABU PRESS