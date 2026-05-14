ペットボトル段ボール買いも「Gが怖くて…」、編み出した収納方法に「天才」「すご！きもちぃーーーー」
“プチプラで叶えるカンタン収納”などを公開している、ちいさん（@chi_yurusyuno）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。ペットボトルを箱買いした際の“詰め替え方法”を紹介した。
【画像】「天才！」簡単にできるペットボトル収納アイデア
お茶のペットボトルを24本、段ボールで購入。投稿で「Gが怖くて箱入れ替えてたけど面倒で…編み出したのがこれ。笑」とコメントし、独自で編み出したという詰め替え方法を紹介。段ボールをさかさにして底をカッターで切り取り、収納ボックスをかぶせてボックスごと上下をもとに戻す動画を公開した。
この投稿に「天才この入れ方 真似する」「気持ちいー」「詰め替え面倒くさいけど、G怖いの分かりすぎる この方法最高すぎる」「すご！きもちぃーーーー」など驚きのコメントが寄せられた。
ちいさんはこのほか、簡単にできる収納のコツや、小学生向けに“あると助かる”アイテムの紹介、つっぱり棒を活用した整理方法などを公開している。
【画像】「天才！」簡単にできるペットボトル収納アイデア
お茶のペットボトルを24本、段ボールで購入。投稿で「Gが怖くて箱入れ替えてたけど面倒で…編み出したのがこれ。笑」とコメントし、独自で編み出したという詰め替え方法を紹介。段ボールをさかさにして底をカッターで切り取り、収納ボックスをかぶせてボックスごと上下をもとに戻す動画を公開した。
この投稿に「天才この入れ方 真似する」「気持ちいー」「詰め替え面倒くさいけど、G怖いの分かりすぎる この方法最高すぎる」「すご！きもちぃーーーー」など驚きのコメントが寄せられた。
ちいさんはこのほか、簡単にできる収納のコツや、小学生向けに“あると助かる”アイテムの紹介、つっぱり棒を活用した整理方法などを公開している。