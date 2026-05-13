前に駐車車両が･･･自転車で走るのは車道or歩道？サイクルポリス「自転車ルール」認知度調査【新潟】
自転車の交通違反に反則金を科す『青切符制度』の導入から1カ月が経ちました。県警所属のサイクルポリスが、自転車ルールについての認知度を調査しました。
県警のサイクルポリスが調査を行ったのは、JR新潟駅南口広場です。通行人に対し、自転車で歩道を通行する際の交通ルールやヘルメットの着用などをクイズで出題しました。
■サイクルポリス
「(自転車で)車道を走っていると、前に駐車車両が･･･車道を通ってよけるか？それとも歩道を通っても良いか？」
■新発田市から
「歩道。」
■サイクルポリス
「正解です、オッケーです。すごいじゃん。」
■新発田市から
「(Q.青切符は以前から知っていた？)今日はじめて知りました。最近、自転車を買ってもらったので、ヘルメットも買いました。」
91人に調査した結果、歩道の通行ルールに関して4割前後が不正解でした。
■県警本部交通企画課 林克恒課長補佐
「乗り方によっては歩行者に危険が及んだり、自分の身を危険にさらす道具となってしまいます。歩行者の安全確保や自分の安全確保に努めていただきたい。」
警察は、引き続き企業や学校などで自転車のルールを伝える安全教育を行いたいとしています。
県警のサイクルポリスが調査を行ったのは、JR新潟駅南口広場です。通行人に対し、自転車で歩道を通行する際の交通ルールやヘルメットの着用などをクイズで出題しました。
■サイクルポリス
「(自転車で)車道を走っていると、前に駐車車両が･･･車道を通ってよけるか？それとも歩道を通っても良いか？」
■新発田市から
「歩道。」
■サイクルポリス
「正解です、オッケーです。すごいじゃん。」
■新発田市から
「(Q.青切符は以前から知っていた？)今日はじめて知りました。最近、自転車を買ってもらったので、ヘルメットも買いました。」
■県警本部交通企画課 林克恒課長補佐
「乗り方によっては歩行者に危険が及んだり、自分の身を危険にさらす道具となってしまいます。歩行者の安全確保や自分の安全確保に努めていただきたい。」
警察は、引き続き企業や学校などで自転車のルールを伝える安全教育を行いたいとしています。