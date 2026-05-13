多摩電子工業は、耳を塞がずに音楽や通話を楽しめる有線イヤフォン「TSH75CW」を発売する。直販価格は2,288円。

イヤカフのように耳に装着するオープンイヤー型のステレオイヤフォン。耳の穴を塞がないため、周囲の音を聞きながら音楽再生や通話ができるのが特徴。通勤・通学時や屋外での利用など、周囲の状況を把握しながら“ながら聴き”したいシーンに適している。

USB-Cコネクタに接続して使用する有線タイプで、充電不要。動画視聴時も音声と映像のズレがなく快適に楽しめるという。ケーブルにはリモコンを備え、音楽の再生/停止や音量調整などを操作可能。リモコン部にはマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応する。

軽量設計とイヤカフ形状により、耳への圧迫感を抑えた装着感を実現。耳の穴に入れないため、従来のイヤフォンに比べて疲れにくく、長時間のリスニングにも向くとしている。

ドライバーは13mm径のダイナミック型を搭載。クリアでバランスの良い音質により、音楽再生から通話まで幅広く利用できる。

出力音圧レベルが114dB、再生周波数帯域が20Hz～20kHz、最大入力が10mW、インピーダンスが16Ω。ケーブル長は約1.2m。カラーはホワイト。