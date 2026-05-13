【超かぐや姫！】夏吉ゆうこ＆早見沙織「ワールドイズマイン」一発撮り 「THE FIRST TAKE」登場第2弾
アニメ映画『超かぐや姫！』のかぐや役・夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役・早見沙織が出演するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第2弾が、きょう13日午後10時からプレミア公開される。今回は、「ワールドイズマイン CPK! Remix」を披露する。
【画像】儚すぎる…！「THE FIRST TAKE」に出演した早見沙織演じるヤチヨ
1日に公開された動画第1弾では、「ray 超かぐや姫！Version」を披露。プレミア公開時の同時接続数が5万人を超え、公開からわずか2週間足らずで再生回数300万回を突破するなど大反響を呼んでいる。
第2弾は、「ワールドイズマイン CPK! Remix」。ボカロPのryo (supercell)が2008年に発表した名曲「ワールドイズマイン」を本作のためにryo自らがリミックスを手がけ、よりライブ映えする一曲にチューンアップさせた。
歌うのは「ray」に引き続き、かぐや役の夏吉と月見ヤチヨ役の早見。本編を彷彿とさせる早見のせりふから始まり、一発撮りの緊張感の中でもライブ感を楽しむように息ぴったりに歌う姿が印象的なパフォーマンスを披露している。
今回の歌唱について、夏吉と早見は「劇中でかぐやとヤチヨが元気いっぱいに歌っているところなので各々のキャラクターらしく歌えていたらいいなと思いながら歌いました」（夏吉）、「歌っているとどんどん楽しい気持ちになりまして、一緒にかぐやと歌っている時のヤチヨの気持ちもこうやって上がっていったのかな、とその時の映像を臨場感を持って味わいながら歌いました」（早見）とコメントを寄せた。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。Netflixで先行配信を行った作品としては異例の興行収入20億円を突破している。
【画像】儚すぎる…！「THE FIRST TAKE」に出演した早見沙織演じるヤチヨ
1日に公開された動画第1弾では、「ray 超かぐや姫！Version」を披露。プレミア公開時の同時接続数が5万人を超え、公開からわずか2週間足らずで再生回数300万回を突破するなど大反響を呼んでいる。
歌うのは「ray」に引き続き、かぐや役の夏吉と月見ヤチヨ役の早見。本編を彷彿とさせる早見のせりふから始まり、一発撮りの緊張感の中でもライブ感を楽しむように息ぴったりに歌う姿が印象的なパフォーマンスを披露している。
今回の歌唱について、夏吉と早見は「劇中でかぐやとヤチヨが元気いっぱいに歌っているところなので各々のキャラクターらしく歌えていたらいいなと思いながら歌いました」（夏吉）、「歌っているとどんどん楽しい気持ちになりまして、一緒にかぐやと歌っている時のヤチヨの気持ちもこうやって上がっていったのかな、とその時の映像を臨場感を持って味わいながら歌いました」（早見）とコメントを寄せた。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。Netflixで先行配信を行った作品としては異例の興行収入20億円を突破している。
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