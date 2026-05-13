最大40Gbps・240W・8K映像出力に対応！配線の出っ張りを抑えてスッキリ接続できる、L字型USB Type-C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、最大40Gbpsの高速データ転送と240Wの超急速充電に対応した、垂直L字型のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB38CCFL」を5月下旬に発売予定。本製品は、コネクタを垂直L字型に向き変換することで、ノートパソコンやタブレットから横に飛び出すケーブルを背後へスッキリと逃がし、隣接するポートへの干渉やケーブルへの負荷を軽減する。
USB4同等の40Gbps転送に加え、給電規格USB PD最大240Wに対応しているため、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電も可能だ。さらに、8K/60Hzの高精細な映像出力にも対応しており、デスク上の限られたスペースを最大限に活用しながら、快適な接続環境を実現する。
■電子黒板などに無理なく配線できる
L字アダプタでケーブルを垂直に取り回せるため、電子黒板など前面にポートのある機器でも無理なく配線できる。ポートやコネクタへの負荷を抑え、破損予防に役立つ。
■わずかな隙間にも接続しやすい薄型設計
側面の出っ張りを約8mmに抑えたL字形状により、スタンドに置いたスマートフォンの狭い隙間にも接続しやすく、限られたスペースでもすっきり配線できる。
■L字コネクタでスッキリ配線
電子黒板のほか、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど幅広いUSB Type-C機器に対応する。
■モバイルモニターもすっきり配線
同社モバイルモニター（DP-09）使用時にL字アダプタを使うことで、ケーブルを無理なく背面へ配線できる。
■設置環境に合わせて上下どちらにも配線可能
機器の設置環境に合わせて、USB Type-Cケーブルを上向き・下向きのどちらにも配線できる。
■8K/60Hzの映像出力に対応
高精細のコンテンツを大画面液晶テレビやディスプレイに出力できる。※DisplayPort Alternate Modeに対応している機器に限る。
■USB Power Delivery対応
機器を使いながら安定して電力を供給できる。
■USB 40Gbpsのデータ転送に対応
大容量ファイルや高品質動画のスムーズな転送・再生が可能だ。
■垂直L字型のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB38CCFL」
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L字アダプタでケーブルを垂直に取り回せるため、電子黒板など前面にポートのある機器でも無理なく配線できる。ポートやコネクタへの負荷を抑え、破損予防に役立つ。
■わずかな隙間にも接続しやすい薄型設計
側面の出っ張りを約8mmに抑えたL字形状により、スタンドに置いたスマートフォンの狭い隙間にも接続しやすく、限られたスペースでもすっきり配線できる。
■L字コネクタでスッキリ配線
電子黒板のほか、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど幅広いUSB Type-C機器に対応する。
■モバイルモニターもすっきり配線
同社モバイルモニター（DP-09）使用時にL字アダプタを使うことで、ケーブルを無理なく背面へ配線できる。
■設置環境に合わせて上下どちらにも配線可能
機器の設置環境に合わせて、USB Type-Cケーブルを上向き・下向きのどちらにも配線できる。
■8K/60Hzの映像出力に対応
高精細のコンテンツを大画面液晶テレビやディスプレイに出力できる。※DisplayPort Alternate Modeに対応している機器に限る。
■USB Power Delivery対応
機器を使いながら安定して電力を供給できる。
■USB 40Gbpsのデータ転送に対応
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