「正直たまりません」鈴木奈々、久しぶりのミニスカショット＆体重も公表「めちゃくちゃに超カワイイ」
タレントの鈴木奈々さんは5月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを着用した全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】鈴木奈々の体重は？
コメントでは「こんな可愛いななちゃんと一緒にゴルフ回りたいなぁ〜」「お似合い」「ポニーテール似合ってめちゃくちゃに超カワイイ」「やっぱり美女は何着ても似合いますね 正直たまりません」「ゴルフするんですね」「ニーハイ大好きです」「スカート似合いますよ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】鈴木奈々の体重は？
「スカート似合いますよ」鈴木さんは「久しぶりにミニスカ着たよー！いつもパンツスタイルだからね ゴルフウェアって可愛いね」とつづり、2枚の写真を投稿。ゴルフウエアを着用した姿です。1枚目は全身ショットで、ミニスカートとニーハイソックスの間から美脚がちらりと見えています。またハッシュタグでは「#154センチ #52キロ」と、身長と体重も明かしました。
「今日はゴルフ場でお仕事でした」11日にも「今日はゴルフ場でお仕事でした」「ゴルフウェア可愛くてお気に入りです ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！」などとつづり、同じウエアを着た姿を披露していた鈴木さん。こちらでは、ゴルフカートに乗ってポーズを取っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)