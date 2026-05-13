タレントの鈴木奈々さんは5月12日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つミニスカート姿を披露し、体重も公表しました。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

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タレントの鈴木奈々さんは5月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを着用した全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】鈴木奈々の体重は？

「スカート似合いますよ」

鈴木さんは「久しぶりにミニスカ着たよー！いつもパンツスタイルだからね　ゴルフウェアって可愛いね」とつづり、2枚の写真を投稿。ゴルフウエアを着用した姿です。1枚目は全身ショットで、ミニスカートとニーハイソックスの間から美脚がちらりと見えています。またハッシュタグでは「#154センチ　#52キロ」と、身長と体重も明かしました。

コメントでは「こんな可愛いななちゃんと一緒にゴルフ回りたいなぁ〜」「お似合い」「ポニーテール似合ってめちゃくちゃに超カワイイ」「やっぱり美女は何着ても似合いますね　正直たまりません」「ゴルフするんですね」「ニーハイ大好きです」「スカート似合いますよ」と、絶賛の声が寄せられました。

「今日はゴルフ場でお仕事でした」

11日にも「今日はゴルフ場でお仕事でした」「ゴルフウェア可愛くてお気に入りです　ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！」などとつづり、同じウエアを着た姿を披露していた鈴木さん。こちらでは、ゴルフカートに乗ってポーズを取っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)