1週間で「思っていた仕事と違う」電話1本で辞めた新入社員にア然…まだ何も教わっていないのに
ゴールデンウィークの連休が終われば、いよいよ“新入社員”が本格的に現場へ出てくる。しかし、すぐに辞めてしまう新入社員が取沙汰される昨今。厚生労働省によると、令和4年3月に卒業した新規大卒就職者の3年以内の離職率は33.8％で、1年目だけでも12.1％が離職している。新入社員の早期離職は、もはや珍しい話ではない。
その中には戦力になるどころか、“始まる前に終わってしまう”ケースもあるようだ。
◆仕事内容の解像度が低い？新入社員
「教える前に辞められましたよ」
そう語るのは、千葉県在住の本間幸典さん（仮名・39歳）。大手産業機械メーカーの工場でIT系保守を担当する現場社員だ。彼が振り返るのは、2年前に入社してきた新入社員Aである。
「特別優秀というわけでもなければ、問題児という印象もない。やる気はありそうでしたが、最初に話したときに、少し違和感がありました。おそらく、“IT＝パソコン作業”ってイメージを持っていたんじゃないかと思います。サーバーとか、データ処理とか、いわゆるオフィスワーク寄りの仕事を想像してたんじゃないですか。なので、仕事内容の解像度はかなり低かったと思います」
ちなみに、事前に仕事内容の説明も受けており、研修も受けていた。
工場のITは本間さんいわく、一般的なデスクワークとは少し異なる。パソコンは使うが、やっていることはデータ処理ではなく、画面の向こうにある“機械そのもの”を動かす仕事なのだ。
「イメージとしては、パソコンで“機械をリモコン操作する仕事”ですね。画面の中のデータをいじるだけじゃなくて、その操作で実際の機械が動くんです。パソコンを触っているようでいて、やってることは“現場を動かしてる”感じです」
クリックひとつ、数字ひとつで機械が動いたり止まったりする。当然、間違えればそのままトラブルにつながることもある。
◆新人のテンションがみるみる下がり…
「たとえば、製品に番号をつける作業があるんですけど、毎回長い数字を手で打っていたら絶対ミスるじゃないですか。だからパソコンからまとめて送るんです。一つひとつは単純なんですけど、間違いは許されない。そんな風に説明をしているうちに、Aの顔色が少しずつ変わっていったんです」
Aのテンションがあからさまに下がっていくのを感じたという。
「Aは、“自分にできるのか？”って顔をしてました。もちろん、最初からできるなんて思ってないですし、いきなり全部やらせることなんてないんです。ちゃんと教える前提ですし、最初は見て覚えるところからなので。でも、工場ではとにかくミスが許されない。小さな入力ミスひとつで、機械が止まることもある。その説明をした途端、Aの頭の中で一気に難しく考えすぎたんだと思います」
新入社員であれば尚更、最初は簡単なことから覚えていけばいい。だがAは、“まだ何もやっていない段階”ですでに大きなプレッシャーを感じてしまったという。
◆わずか1週間で退職希望を告げられ…
「完全にヒヨってしまったんだと思いますよ……で、それから1週間後には来なくなりました。その後、電話があって『辞めたい』と言われました。電話口では『自分には責任が重すぎる』『思っていた仕事と違いました』なんてことを話していました。まだ何も教えてないのに、仕事の一番しんどいところに入る前に辞めちゃった……という感じです」
まさかの新入社員の退職理由に、現場は拍子抜け。肩透かしを喰らった状態になったという。
「正直、“これから教えるのに”ってタイミングでしたからね。最初は誰でも分からないことはあるけど、慣れれば普通にできるようになる仕事です。現場としても時間をかけて育てるつもりでした。なのにAは、仕事を少し見ただけで責任が重いとか、ミスしたらどうしようとか。いきなり完璧にやらなきゃいけないと考えちゃったのかもしれませんね」
本来であれば、簡単な作業から始めて、少しずつできることを増やしていく。そうやって慣れていく中で、「意外とできるかも」と感じるようになるものだ。だがAは、その最初の一歩を踏み出す前に立ち止まってしまった。結果として、「思っていた仕事と違う」という感覚だけを残して、職場を去ることになったのだ。
◆プレッシャーを感じすぎてしまったのが原因か？
「あと、うちは保守なので、プログラミングをするわけじゃないんですよ。問題が起きたら状況やログを見て、原因を切り分ける仕事です。設備側なのか、システムなのかを判断して、もしバグならメーカーに修正を依頼する、そういう役割なんです。もしかすると、そのあたりもAは勘違いして勝手にプレッシャーを感じたのかもしれないですね。今となっては分かりませんが……。でも、正社員なのにもったいないですよね。一応、大手ですからね……」
本間さんは最後にそう語った。新入社員にとって、“社会で仕事をすること”は想像以上に重いものだったのかもしれない。だが、彼の場合はその重さを知る前に社会から離れてしまったとも言えるだろう。
＜取材・文／結城＞
その中には戦力になるどころか、“始まる前に終わってしまう”ケースもあるようだ。
「教える前に辞められましたよ」
そう語るのは、千葉県在住の本間幸典さん（仮名・39歳）。大手産業機械メーカーの工場でIT系保守を担当する現場社員だ。彼が振り返るのは、2年前に入社してきた新入社員Aである。
「特別優秀というわけでもなければ、問題児という印象もない。やる気はありそうでしたが、最初に話したときに、少し違和感がありました。おそらく、“IT＝パソコン作業”ってイメージを持っていたんじゃないかと思います。サーバーとか、データ処理とか、いわゆるオフィスワーク寄りの仕事を想像してたんじゃないですか。なので、仕事内容の解像度はかなり低かったと思います」
ちなみに、事前に仕事内容の説明も受けており、研修も受けていた。
工場のITは本間さんいわく、一般的なデスクワークとは少し異なる。パソコンは使うが、やっていることはデータ処理ではなく、画面の向こうにある“機械そのもの”を動かす仕事なのだ。
「イメージとしては、パソコンで“機械をリモコン操作する仕事”ですね。画面の中のデータをいじるだけじゃなくて、その操作で実際の機械が動くんです。パソコンを触っているようでいて、やってることは“現場を動かしてる”感じです」
クリックひとつ、数字ひとつで機械が動いたり止まったりする。当然、間違えればそのままトラブルにつながることもある。
◆新人のテンションがみるみる下がり…
「たとえば、製品に番号をつける作業があるんですけど、毎回長い数字を手で打っていたら絶対ミスるじゃないですか。だからパソコンからまとめて送るんです。一つひとつは単純なんですけど、間違いは許されない。そんな風に説明をしているうちに、Aの顔色が少しずつ変わっていったんです」
Aのテンションがあからさまに下がっていくのを感じたという。
「Aは、“自分にできるのか？”って顔をしてました。もちろん、最初からできるなんて思ってないですし、いきなり全部やらせることなんてないんです。ちゃんと教える前提ですし、最初は見て覚えるところからなので。でも、工場ではとにかくミスが許されない。小さな入力ミスひとつで、機械が止まることもある。その説明をした途端、Aの頭の中で一気に難しく考えすぎたんだと思います」
新入社員であれば尚更、最初は簡単なことから覚えていけばいい。だがAは、“まだ何もやっていない段階”ですでに大きなプレッシャーを感じてしまったという。
◆わずか1週間で退職希望を告げられ…
「完全にヒヨってしまったんだと思いますよ……で、それから1週間後には来なくなりました。その後、電話があって『辞めたい』と言われました。電話口では『自分には責任が重すぎる』『思っていた仕事と違いました』なんてことを話していました。まだ何も教えてないのに、仕事の一番しんどいところに入る前に辞めちゃった……という感じです」
まさかの新入社員の退職理由に、現場は拍子抜け。肩透かしを喰らった状態になったという。
「正直、“これから教えるのに”ってタイミングでしたからね。最初は誰でも分からないことはあるけど、慣れれば普通にできるようになる仕事です。現場としても時間をかけて育てるつもりでした。なのにAは、仕事を少し見ただけで責任が重いとか、ミスしたらどうしようとか。いきなり完璧にやらなきゃいけないと考えちゃったのかもしれませんね」
本来であれば、簡単な作業から始めて、少しずつできることを増やしていく。そうやって慣れていく中で、「意外とできるかも」と感じるようになるものだ。だがAは、その最初の一歩を踏み出す前に立ち止まってしまった。結果として、「思っていた仕事と違う」という感覚だけを残して、職場を去ることになったのだ。
◆プレッシャーを感じすぎてしまったのが原因か？
「あと、うちは保守なので、プログラミングをするわけじゃないんですよ。問題が起きたら状況やログを見て、原因を切り分ける仕事です。設備側なのか、システムなのかを判断して、もしバグならメーカーに修正を依頼する、そういう役割なんです。もしかすると、そのあたりもAは勘違いして勝手にプレッシャーを感じたのかもしれないですね。今となっては分かりませんが……。でも、正社員なのにもったいないですよね。一応、大手ですからね……」
本間さんは最後にそう語った。新入社員にとって、“社会で仕事をすること”は想像以上に重いものだったのかもしれない。だが、彼の場合はその重さを知る前に社会から離れてしまったとも言えるだろう。
＜取材・文／結城＞