5月13日までに、アイドルグループSnow Manの目黒蓮が、グローバル・メンズファッション＆ライフスタイル誌『GQ JAPAN』の公式SNSに登場。全身『FENDI（フェンディ）』のコーディネートを披露し、その姿に騒然となっている。

同アカウントでは、目黒のインタビュー動画が投稿された。少し伸びた長い髪をスッキリとスタイリングし、全身フェンディの衣装に身を包んだ上品な装いを見せた。

「目黒さんは、2024年2月に『FENDI』のジャパンメンズブランドアンバサダーに就任。同ブランドでは、1925年の創業以来日本のメンズブランドアンバサダーを起用するのは初めての試みでした。さらに2025年には、春夏メンズコレクションのグローバル広告キャンペーンに日本人として初めて起用されるなど、持ち前のポテンシャルで快挙を達成し続けています」（ファッション誌ライター）

今回は、ブルーのポロシャツとデニムを合わせた清潔感のあるコーディネートを披露。デニム素材のバッグや白いシューズなどの小物も合わせ、すべてFENDIでまとめたコーディネートの総額は100万円を超える。そんな高級感漂う姿には、ファンも唖然としていた。

《神々しいレベルの美しさ》

《FENDI良く似合う》

《ラグジュアリーだけど抜け感があるようにまとめられてて洗練されてる》

カジュアルながらも気品ある目黒には、絶賛の声が集まっていた。

しかしアンバサダー就任直後は、世界的ブランドの最先端のコーディネートに酷評も集まった過去もあると、前出のファッション誌ライターは指摘した。

「グローバルキャンペーンの広告モデルに起用された際にも、全身FENDIの衣装に身を包んだショットが公開されました。当時は髪をオールバックにまとめ、片側の肩が大きく開いたアシンメトリーのデザインが特徴的なシャツを着用。しかし、それまでカジュアルなコーディネートをたびたび見せてきた目黒さんだっただけに、最先端の奇抜なデザインには“着させられてる感”を指摘する声も多く上がっていたのです」

その後、ミラノ・ファッションウィークにて行われた同ブランドのショーに何度も参加するなど現地にも足を運んできた。そんな経験値が積み重なり、今ではファンも納得の姿を見せている。

「目黒さんは現在カナダに滞在し、ハリウッドドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に挑んでいます。日本のアイドルの中でトップクラスに多忙を極める彼ですが、そんな中でもジェントルマンな姿勢が際立ちます。高級ブランドに身を包む姿に違和感がなくなったのは、こうした内側から滲み出る人柄も関係しているのでしょうね」（芸能プロ関係者）

ついに“着こなす”立場になったようだ。