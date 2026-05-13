「ハーフですか？」愛沢えみり、0歳息子との親子動画に反響！ 「イケメンくん」「大きくなりましたね」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは5月12日、自身のInstagramを更新。0歳の息子との親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【動画】愛沢えみり＆0歳息子の親子ショット
ファンからは「ムチムチ息子君ヨチヨチ歩いて」「本当に可愛いくてびっくりしました」「イケメンくんですね」「ハーフですか？？」「大きくなりましたね」「9ヶ月でしっかり立ってるのすごい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】愛沢えみり＆0歳息子の親子ショット
「9ヶ月でしっかり立ってるのすごい」愛沢さんは「2回目のhawaii 前回はずっと抱っこ紐の中にいたけど今回は海辺で歩けたね」とつづり、1本の動画を投稿。アメリカ・ハワイの美しい浜辺での愛沢さんと息子の姿が映っています。愛沢さんに手を引かれながら、一生懸命に歩く息子の姿がとてもかわいらしいです。
「今回のhawaiiが特別に1番楽しかった」11日の投稿でも、ハワイで撮影した動画を公開した愛沢さん。美しい夕焼け空をバックに、家族ですてきな時間を過ごしたことがうかがえます。愛沢さんは「今まで何度も訪れたHawaii。今回のhawaiiが特別に1番楽しかった」と振り返っており、大満足の旅となったようです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)