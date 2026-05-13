「じぇったいに歩かないんだもん！！！の強い意志」



【写真】「動かないからぁぁぁーー！」全力でしがみついた後は…

霧深い山中で全力で切り株にしがみつき動こうとしない、柴犬のうしろ姿をとらえた写真が「X」で話題になりました。



山の中、「拒否柴」を発動中の愛犬の写真を投稿したのは「岳 柴犬 」（@hikingshibaGAKU）さん（以下、飼い主さん）。話題になった柴犬さんのお名まえは「岳」くんといい、4歳になる男の子です。体重は15kgとやや大きめで人が大好きで、暴れん坊だけど抱っこ大好きな甘えん坊さんなのだそう。



「おもちゃ売場でよく見かける光景」

「断固拒否(柴)‼︎ 意地でも あ る か な い ｯｯ‼︎ 困るけど、もうこうなるとクスっと笑ってしまいますね 可愛い」

「そこで歩かなくなったらどうやって帰れって… 抱っこをご所望ですね」



強い意志がみなぎる背中を見た人たちからたくさんのコメントが届いています。



飼い主さんに撮影時のことをお聞きしました。



ドロドロの体で「抱っこ」を要求！

――この姿をご覧になっていかがでしたか？



これは岳と登山しているときの出来事ですが拒否柴はいつものことなので、「またかー（汗）まだ次の山頂までだいぶあるのになぁ、仕方ない引き返すか、引き返すにも歩くんだろうか…」と拒否柴してる岳を見ながら色々考えていました。



――なぜここで「拒否柴」発動してしまったのでしょう。



人が好きな岳なのでこのルートを歩く時はいつも人に構ってもらえるのですが、天気もイマイチで人通りもまばらで、きっと退屈して飽きてしまったんだろうなーと思います。



――この後はどうなりましたか。



3枚目の写真（仰向けになっている写真）からどうにか体を起こしましたが、そのまましゃがんでる私に飛びつく形で抱っこを求められました。（これもいつものことです）。ドロドロの体で私もドロドロになりながら少しの間抱っこして歩きました。すれ違う人に「抱っこいいねー」と言われて岳は満足そうでした。



「いつも通りの光景」

投稿には記事執筆時点で「2.6万件」の「いいね」がついており、大きく拡散したことについて「登山には月に2回ほどいくのですが、岳はいつも拒否柴をするので私にとってはあまりにもいつも通りの光景なのですが、こんなに笑ってもらえるとは思いませんでした」と話す飼い主さん。



さらに、話題になったポストに続けて「昨日はここで先へ進むことを諦めて犬を抱えて来た道を戻りました、、 それも含めて柴犬と山を歩くということなんだと心に刻みました」という気づきとともに、飼い主さんは富士山を背景にした愛犬の写真を投稿しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）